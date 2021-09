Σε εξωτερικό χώρο και με μειωμένο αριθμό προσκεκλημένων, τα φετινά EMMY μπορεί να απέχουν ακόμη από τις προ-πανδημίας διοργανώσεις, όμως επαναφέρουν το μεγαλύτερο μέρος της πρότερης αίγλης τους. Και παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο κορονοϊός στα επιμέρους γυρίσματα, η χρονιά που μας πέρασε μας έδωσε αρκετές εξαιρετικές παραγωγές, ώστε να μη βλέπουμε την ώρα για την απονομή της 19ης Σεπτεμβρίου.

Η κυριαρχία των πλατφόρμων streaming φαίνεται πως γίνεται πλέον ο κανόνας, ενώ (και) φέτος στην πρώτη θέση των υποψηφιοτήτων βρίσκεται η HBO και η HBO Max –το περιεχόμενο των οποίων προβάλλεται για την Ελλάδα αποκλειστικά μέσω του Vodafone TV -, με 130 υποψηφιότητες στις πιο «βαριές» κατηγορίες.

Τα φαβορί της HBO

Στα μεγάλα φαβορί της HBO ανήκουν, φυσικά, το εκπληκτικό και πολυσυζητημένο I May Destroy You, το Lovecraft Country για την ικανότητα του οποίου να μπλέκει αριστοτεχνικά τα genres και την ψυχαγωγία με τα κοινωνικά μηνύματα είχαμε γράψει εδώ, το Mare of Easttown, με το συναρπαστικό σενάριο, την ευαίσθητη ματιά στις σκοτεινές πτυχές της αμερικανικής κοινωνίας και ίσως την καλύτερη ερμηνεία που μας έχει δώσει μέχρι σήμερα η πάντα φανταστική Κέιτ Γουίνσλετ, αλλά και το Flight Attendant, τον ενθουσιασμό μας για το οποίο είχαμε εκφράσει εδώ.

Άλλες αξιοσημείωτες υποψηφιότητες της HBO αφορούν τη μίνι-σειρά μυστηρίου The Undoing, που μας επανασύστησε τον Χιου Γκραντ στον πιο ανατρεπτικό ρόλο της ζωής του, τα special επεισόδια του Euphoria, της περσινής έκπληξης που απέδειξε ότι έχει πολλά ακόμη να δώσει, το πολυαναμενόμενο come-back του In Treatment, τη σειρά ντοκιμαντέρ Allen Vs Farrow, που αφορά τις καταγγελίες εις βάρος του Γούντι Άλλεν για σεξουαλική κακοποίηση της τότε ανήλικης θετής κόρης του και το ατμοσφαιρικό και γεμάτο σασπένς Perry Mason.

Σειρές που έγραψαν ιστορία

Καθώς ο χρόνος για την απονομή μετρά αντίστροφα, είναι καιρός να συμπληρώσετε όποια κενά σας έχουν μείνει. Εμείς θα ξεκινούσαμε με σειρά… υποψηφιοτήτων, εκκινώντας από το Lovecraft Country, που διεκδικεί τον εντυπωσιακό αριθμό των 18 βραβείων και γράφει ιστορία καθώς γίνεται η πρώτη σειρά στην ιστορία του θεσμού με δυο ταυτόχρονες υποψηφιότητες μαύρων πρωταγωνιστών, συνεχίζοντας με το εξαιρετικό Mare of Easttown με τις 17 υποψηφιότητες και προχωρώντας στο κωμικό διαμαντάκι μυστηρίου The Flight Attendant, που διεκδικεί 9 βραβεία, μεταξύ των οποίων και εκείνα της καλύτερης κωμικής σειράς και Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία-έκπληξη της Κέλι Κουόκο.

