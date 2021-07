Η ώρα της αποθέωσης για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους πρωταθλητές του ΝΒΑ, Μιλγουόκι Μπακς έφτασε. Χιλιάδες οπαδοί της ομάδας έχουν ξεχυθεί στους δρόμους για να πανηγυρίσουν μαζί με την ομάδα την κατάκτηση του τίτλου.

Φυσικά, στο επίκεντρο της προσοχής είναι ο σταρ της ομάδας του Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Παραχωρώντας δηλώσεις στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της παρέλασης ο Greek Freak είπε πως «είμαι χαρούμενος που τα καταφέραμε για εκείνους» εννοώντας τους οπαδούς των Μπακς.

Για την παρέλαση: «Είναι απίστευτο, τους βλέπω όλους χαρούμενους. Αυτός ο κόσμος μας στήριξε από την πρώτη μέρα. Είμαι χαρούμενος που τα καταφέραμε για εκείνους».

Για τον Θανάση, που βρίσκεται σε ένα τζιπ, δίπλα στο λεωφορείο των Μπακς, δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος και για εκείνον, πρέπει να προσέχει και δεν είναι δίπλα μας δυστυχώς. Όμως, το αξίζει, όπως το αξίζουμε όλοι. Τα καταφέραμε».

Giannis happy to see happiness at the Bucks 🏆 parade. 😁♥️

Watch live NBA TV: https://t.co/YuGpAi3U4m pic.twitter.com/ABOJvXpSZo

— NBA (@NBA) July 22, 2021