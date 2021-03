Παρά την «άγρια» εικόνα του, ξεκίνησε την καριέρα του με χορευτικά και τραγούδι. Σε ηλικία 16 ετών, κυκλοφόρησε το cd single του με τίτλο «I Want to be Like Marlon Brando».

Η πιο περήφανη στιγμή της καριέρας του ως νεαρός ηθοποιός ήταν όταν έριξε μπουνιά στον συμπρωταγωνιστή του στην τηλεοπτική σειρά «Neighbours», ενώ η Κάιλι Μινόγκ ήταν σκαρφαλωμένη στην πλάτη του. Ασφαλώς το απαιτούσε το σενάριο και δεν επρόκειτο για έναν πραγματικό καυγά. Ο λόγος για τον πιτσιρικά που λάτρεψε και την Ελλάδα, είναι ο Ράσελ Κρόου.

Σύμφωνα με τη mixanitouxronou sε ηλικία 16 ετών, κυκλοφόρησε το cd single του με τίτλο «I Want to be Like Marlon Brando». Πράγματι, μερικές δεκαετίες αργότερα, θα παραλάμβανε το Όσκαρ και θα έμπαινε επισήμως στη λίστα με τους καλύτερους ηθοποιούς του κόσμου. Όμως στα 16 του βρισκόταν ακόμα στην αρχή, η οποία αποδείχτηκε δύσκολη. Η μουσική δεν ευόδωσε και ο έφηβος στράφηκε αλλού για να βγάλει το χαρτζιλίκι του. Έγινε σερβιτόρος, μπάρμαν, DJ, πωλητής ασφαλίσεων, ακόμα και φροντιστής αλόγων σε στάβλο. Τελικά, του δόθηκε άλλη μία ευκαιρία. Για τρία χρόνια εμφανιζόταν στα μιούζικαλ Rocky Horror Show και Grease. Για πολλά χρόνια, αρνούνταν να αντικαταστήσει ένα δόντι που είχε χάσει παίζοντας ράγκμπι. Όταν όμως του έδωσαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία “The Crossing”, ο σκηνοθέτης προσφέρθηκε να πληρώσει για το εμφύτευμα.

Μέσα στα επόμενα χρόνια, συνεργάστηκε με ηθοποιούς όπως ο Άντονι Χόπκινς και η Σάρον Στόουν. Για την ταινία «LA Confidential», όπου υποδύθηκε έναν άντρα που απέχει από το αλκοόλ, αποφάσισε να σταματήσει κι ο ίδιος να πίνει. Άντεξε για πέντε μήνες και επτά μέρες. Μετρούσε κάθε μέρα που περνούσε. Αμέσως μετά, ξεκίνησε μία συνεχόμενα ανοδική πορεία. Από το 2000 μέχρι και το 2002 ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Το κέρδισε το 2001, όταν υποδύθηκε ένα Ρωμαίο στρατηγό που γίνεται μονομάχος και σκοτώνει τον αυτοκράτορα. Το 2013 επισκέφθηκε τη Μύκονο και δήλωσε ότι ντρέπεται που δεν ήξερε αυτόν τον παράδεισο νωρίτερα.

