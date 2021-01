Ο Αχμέντ Χασάν είχε να αγωνιστεί σε αγώνα του Ολυμπιακού από τις 8 Νοεμβρίου. Τότε είχε σκοράρει το ένα από τα δύο γκολ του Ολυμπιακού στην εκτός έδρας νίκη επί του ΟΦΗ. Σήμερα, ακριβώς δύο μήνες και μία ημέρα μετά, ο Αιγύπτιος σέντερ φορ επιστρέφει στη δράση με κάθε επισημότητα.

Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν τον συμπεριέλαβε απλά στην 23άδα του αγώνα με τον Παναιτωλικό, αλλά τον δήλωση και στην αποστολή της αναμέτρησης. Στην 20άδα του ματς. Κάτι που ουσιαστικά δείχνει ότι τον θεωρεί έτοιμο να αγωνιστεί για κάποιο διάστημα. Και ικανό να βοηθήσει άμεσα.

Μάλιστα, ο Μαρτίνς, με τις επιλογές του για τον πάγκο του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο, έδειξε κάποιες από τις προθέσεις του, αναφορικά και με άλλους ποδοσφαιριστές. Οπως για παράδειγμα τον Χιλάλ Σουντανί, τον οποίο επίσης επέλεξε να αφήσει στην εξέδρα. Κάτι λίγο πολύ αναμενόμενο, από τη στιγμή που στον πάγκο έχει πολλές λύσεις για την επίθεση.

Εκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι ο Μαρτίνς άφησε εκτός αγώνα τον Χοσέ Χολέμπας, τον οποίο πήρε στην αποστολή, σε αντίθεση με τον Ραφίνια, που έμεινε στην Αθήνα για να ξεκουραστεί.

Επίσης, εκτός άφησε και τον νεαρό γκολκίπερ Ηλία Καραργύρη, ενώ στον πάγκο επέλεξε τους: Κρίστινσον, Παπαδόπουλος, Τιάγκο Σίλβα, Χασάν, Πέπε, Ανδρούτσος, Βρουσάι, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την @Stoiximan ! / Our line-up for today’s match against Panetolikos FC is powered by @Stoiximan ! 🔴⚪️#Olympiacos #PANOLY #slgr #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/JCxI8cPpHZ

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) January 9, 2021