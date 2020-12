«Ευγένεια είναι να φροντίζει κανείς τους άλλους, ακόμα και όταν μπορεί να μην ενδιαφέρονται οι άλλοι».

Αυτό είναι το μάθημα που θα μάθετε από ένα σύντομο κλιπ ενός μικρού αγοριού που έγινε viral στα κοινωνικά μέσα. Η Susanta Nanda των ινδικών δασικών υπηρεσιών κατέγραψε το κλιπ των 33 δευτερολέπτων και έχει προβληθεί σχεδόν 15.000 φορές μέχρι στιγμής.

Στο κλιπ, ένα μικρό αγόρι βοηθά τις πάπιες να φτιάξουν τη φωλιά τους σε μια λίμνη. Το αγόρι κάθισε δίπλα στη λίμνη και έδωσε κλαδιά σε μια από τις πάπιες. Η πάπια με τη σειρά της πήρε το κλαδί και κολύμπησε στον σύντροφό της, ο οποίος εν τω μεταξύ, έχτιζε το σπίτι τους στη λίμνη.

Αυτή η πράξη προφανώς συγκίνησε τους θεατές του βίντεο και τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση αυτήν δεν έχουν τελειωμό. Δείχνει μια άρτια συνεργασία μεταξύ ανθρώπου-ζώου.

