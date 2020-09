Μουσική

U2: 20 χρόνια από το «All That You Can’t Leave Behind»

Για να γιορτάσουν στις 20 Οκτωβρίου την εικοστή επέτειο του «All That You Can't Leave Behind», οι U2 θα κυκλοφορήσουν μια super deluxe έκδοση του θρυλικού άλμπουμ