ingr > Πολιτισμός > Τέχνη > Cameron Boyce: Έφυγε νωρίς ο πιτσιρικάς της Disney

Cameron Boyce: Έφυγε νωρίς ο πιτσιρικάς της Disney

Ο Κάμερον Μπόις έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στο βίντεοκλιπ «That Green Gentleman (Things have changed) των Panic! at the Disco το 2008