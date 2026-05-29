Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Δυο εβδομάδες πριν ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων για τρεις μοναδικές sold out συναυλίες, ο Μίλτος Πασχαλίδης μιλά εφ’ όλης της ύλης με την Αναστασία Γιάμαλη για την ενότητα Σέιφ Σπέις του in.

Ξεκινώντας από τη μουσική, ο σπουδαίος τραγουδοποιός εξηγεί γιατί δεν αποδέχεται τον όρο «έντεχνος», εξηγεί τις ρίζες αυτού του όρου που εφηύρε ο Μάνος Χατζιδάκις για να διαφοροποιηθεί από τους ρεμπέτες της εποχής, ενώ απαντά στο δίλημμα Μίκης Θεοδωράκης ή Μάνος Χατζιδάκις.

Παράλληλα, αποκαλύπτει την συμπάθεια του για ένα κομμάτι της ραπ σκηνής, αποθεώνει τον Λεξ, μιλάει για την σχέση που έχει με τον Bloody Hawk και τον Novel ενώ αποκαλύπτει πως οι Γιώργος Νταλάρας και Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι «σαν θείοι του» και θεωρεί «μαγικό» που τους γνώρισε και συνεργάστηκε μαζί τους.

Από μια συνέντευξη με τον Μίλτο Πασχαλίδη όμως δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Θάνος Μικρούτσικος, τον οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει «σαρωτικό» επί σκηνής τονίζοντας ωστόσο πως είχε πάντα την «έγνοια» των τραγουδιστών και τους νοιαζόταν πολύ.

Μιλά για την ανάγκη που έχει στις συναυλίες και στα λάιβ του να αποτίει φόρο τιμής στους προηγούμενους και θεωρεί τη μουσική «σκυταλοδρομία», στην οποία κι ο ίδιος θα κληθεί να παραδώσει τη σκυτάλη.

Μιλώντας σχετικά, αποκαλύπτει πως από την επόμενη γενιά ξεχωρίζει τους Σταύρο Σιόλα, Μαρία Παπαγεωργίου, Παυλίνα Βουλγαράκη, Βιολέττα Ίκαρη, Μαριάννα Κατσιμίχα και Πάνο Βλάχο.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης όμως δεν δίστασε να τοποθετηθεί και για την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Στο ερώτημα αν το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή χάος, ο ίδιος απάντησε αρνητικά.

Σημείωσε μάλιστα πως καλό για τη δημοκρατία θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην είναι ξανά πρωθυπουργός. Όσον αφορά την Μαρία Καρυστιανού είπε με νόημα πως η ατιμωρησία και η απουσία δικαιοσύνης είναι αυτή που γέννησε το κόμμα της, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα είπε χαρακτηριστικά πως είναι έντιμος ξεκαθαρίζοντας πως τον συμπαθεί.

Σχολιάζοντας τους νεαρούς υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη, τους κάλεσε «να ανοίξουν κανένα βιβλίο να δουν τι πλήρωσε η Ευρώπη κι ο κόσμος από τον ναζισμό και τον φασισμό».

Ερωτηθείς για τα εμπόδια που μπαίνουν στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και την κριτική που άσκησε στο ΚΚΕ γιατί δεν στήριξε την ισότητα στον γάμο, απάντησε πως δεν θεωρεί ότι «πάμε πίσω» αλλά πως «ό,τι κατακτιέται, κατακτιέται με κόπο» και πως είναι αισιόδοξος γιατί πλέον «αυτά τα παιδιά είναι ορατά και δεν είναι αόρατα».

Τέλος, ο Μίλτος Πασχαλίδης υποστήριξε πως δεν πιστεύει ότι οι μεγάλες αλλαγές θα έρθουν από τις εκλογές με όρους ανάθεσης. «Είναι άλλο η δημοκρατία και άλλο η ασυδοσία» είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας πως χρειάζεται ενεργή εμπλοκή του κόσμου στα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα.

Στο ερώτημα γιατί ο κόσμος δεν συμμετέχει ο ίδιος ήταν αφοπλιστικός μιλώντας για τον φόβο που κυριαρχεί στις σύγχρονες κοινωνίες.