Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες

Στον απόηχο των επιτυχημένων βημάτων που μπορεί αύριο να οδηγήσουν σε μια απόφαση – πλαίσιο για την οριστική κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, της χώρας που διαμεσολαβεί για την επίτευξη ειρήνης, προέβη σε ανάρτηση για τα όσα συνέβησαν.

Στην ανάρτησή του ο Σεμπάζ Σερίφ, συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τις «προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ειρήνης» και αναφέρθηκε στο τηλεφώνημα μεταξύ εμπλεκομένων χωρών του Κόλπου, του προέδρου Τραμπ και χωρών που προσπάθησαν ενεργά να διαμεσολαβήσουν για την οριστική κατάπαυση του πυρός, όπως το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ για τον ρόλο που έπαιξε στη διαδικασία. Στάθηκε στο τηλεφώνημα μεταξύ όλων των πλευρών και την ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο προώθησης των ειρηνευτικών προσπαθειών και την τρέχουσα κατάσταση, με στόχο τη διαρκή ειρήνη.

Η ανάρτηση στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της χώρας του πρωθυπουργού Σερίφ, ο οποίος προσφέρθηκε να φιλοξενήσει και τον επόμενο γύρο συνομιλιών ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ.

I congratulate President Donald Trump on his extraordinary efforts to pursue peace and for holding a very useful and productive telephone call earlier today, with the leaders of Saudi Arabia, Qatar, Turkiye, Egypt, the UAE, Jordan and Pakistan. Field Marshal Syed Asim Munir… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 24, 2026

Η πρώτη ανακοίνωση του Πακιστάν για τις εξελίξεις

«Συγχαίρω τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις εξαιρετικές του προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ειρήνης και για τη διεξαγωγή μιας πολύ χρήσιμης και παραγωγικής τηλεφωνικής συνομιλίας νωρίτερα σήμερα με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας και του Πακιστάν.

Ο Στρατάρχης Σαγίντ Ασίμ Μουνίρ εκπροσώπησε το Πακιστάν στη συνομιλία αυτή και εκτιμώ ιδιαίτερα τις αδιάκοπες προσπάθειές του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οι συζητήσεις αποτέλεσαν μια χρήσιμη ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή και τον τρόπο προώθησης των εν εξελίξει ειρηνευτικών προσπαθειών, με στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.

Το Πακιστάν θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες με απόλυτη ειλικρίνεια και ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε τον επόμενο γύρο συνομιλιών πολύ σύντομα».