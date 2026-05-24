24.05.2026 | 01:34
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες
Κόσμος 24 Μαΐου 2026, 04:25

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ και συνεχάρη τον Τραμπ για τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης με το Ιράν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στον απόηχο των επιτυχημένων βημάτων που μπορεί αύριο να οδηγήσουν σε μια απόφαση – πλαίσιο για την οριστική κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, της χώρας που διαμεσολαβεί για την επίτευξη ειρήνης, προέβη σε ανάρτηση για τα όσα συνέβησαν.

Στην ανάρτησή του ο Σεμπάζ Σερίφ, συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τις «προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ειρήνης» και αναφέρθηκε στο τηλεφώνημα μεταξύ εμπλεκομένων χωρών του Κόλπου, του προέδρου Τραμπ και χωρών που προσπάθησαν ενεργά να διαμεσολαβήσουν για την οριστική κατάπαυση του πυρός, όπως το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ για τον ρόλο που έπαιξε στη διαδικασία. Στάθηκε στο τηλεφώνημα μεταξύ όλων των πλευρών και την ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο προώθησης των ειρηνευτικών προσπαθειών και την τρέχουσα κατάσταση, με στόχο τη διαρκή ειρήνη.

Η ανάρτηση στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της χώρας του πρωθυπουργού Σερίφ, ο οποίος προσφέρθηκε να φιλοξενήσει και τον επόμενο γύρο συνομιλιών ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ.

Το Πακιστάν διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και με τις ΗΠΑ. Εδώ ο Σεμπάζ με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγκτσί.

Η πρώτη ανακοίνωση του Πακιστάν για τις εξελίξεις

«Συγχαίρω τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις εξαιρετικές του προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ειρήνης και για τη διεξαγωγή μιας πολύ χρήσιμης και παραγωγικής τηλεφωνικής συνομιλίας νωρίτερα σήμερα με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας και του Πακιστάν.

Ο Στρατάρχης Σαγίντ Ασίμ Μουνίρ εκπροσώπησε το Πακιστάν στη συνομιλία αυτή και εκτιμώ ιδιαίτερα τις αδιάκοπες προσπάθειές του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οι συζητήσεις αποτέλεσαν μια χρήσιμη ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή και τον τρόπο προώθησης των εν εξελίξει ειρηνευτικών προσπαθειών, με στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.

Το Πακιστάν θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες με απόλυτη ειλικρίνεια και ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε τον επόμενο γύρο συνομιλιών πολύ σύντομα».

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο
Κόσμος 24.05.26

Σύνταξη
Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας
Ολονύκτιες επιθέσεις 24.05.26

Σύνταξη
Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ [βίντεο]
Οι επιθέσεις συνεχίζονται 24.05.26 Upd: 02:43

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία – Δύο τραυματίες [βίντεο]
Μια σύλληψη 24.05.26 Upd: 02:41

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Κόσμος 24.05.26

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»
«Έρχεται ιντιφάντα» 23.05.26

Βαγγέλης Γεωργίου
Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ
Άλλοι 3 αγνοούνται 23.05.26

Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος 23.05.26

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Οι Ταλιμπάν «νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο με νέο νόμο», προειδοποιούν ακτιβιστές
Κόσμος 23.05.26

Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

