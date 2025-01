Εννέα Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης και 81 με μακροχρόνιες ποινές θα αποφυλακιστούν αύριο Σάββατο από φυλακές του Ισραήλ, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου των Παλαιστίνιων Κρατουμένων.

Οι 90 Παλαιστίνιοι θα αποφυλακιστούν ως αντάλλαγμα για τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους που θα αφεθούν ελεύθεροι από τη Χαμάς.

Αυτοί είναι οι:

Ο Οφέρ Καλντερόν είναι 54 ετών και Γαλλοϊσραηλινός. Είχε απαχθεί μαζί με δύο από τα παιδιά του από τον ισραηλινό οικισμό στο Νιρ Οζ κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Τα παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα τον Νοέμβριο του 2023.

Ο Κιθ Σίγκελ είναι 65 ετών και είναι Αμερικανοϊσραηλινός. Είχε απαχθεί από τον οικισμό Κφαρ Αζά μαζί με τη γυναίκα του, Αβίβα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου. Η σύζυγός του απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο του 2023. Η Έμιλι Νταμάρι, η 28χρονη Ισραηλινή που απελευθερώθηκε στις 19 Ιανουαρίου, είχε ζητήσει από τη Χαμάς να απελευθερώσει τον Σίγκελ (ο οποίος θεωρείται ότι είναι σε κακή κατάσταση από άποψη υγείας) πριν από εκείνη, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Ο Γιαρντέν Μπίμπας είναι 35 ετών και Αργεντινοϊσραηλινός. Είχε απαχθεί από το Νιρ Οζ. Η σύζυγος και τα παιδιά του είχαν αιχμαλωτιστεί επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σε άλλο σημείο. Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι η γυναίκα και τα παιδιά του Μπίμπας, που κρατούνταν σε διαφορετική περιοχή της Γάζας, σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου.

