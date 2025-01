«Με έβαζε να κάνω σεξ για να αποδείξω την αφοσίωσή μου»: Νέες καταγγελίες κατά του Sean «Diddy» Combs

Τέσσερις μήνες έχουν μείνει έως το πρώτο μέρος της μεγάλης δίκης του Sean «Diddy» Combs, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό, σεξουαλικές επιθέσεις και trafficking γυναικών. Έως τότε θα βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα ενός κελιού, του σωφρονιστικού ιδρύματος στο Μπρούκλιν. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις, μέρα με τη μέρα γίνονται όλο και περισσότερες.

Ο τελευταίος που προστέθηκε στη λίστα είναι ο πρώην προσωπικός βοηθός του, ο οποίος τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση και trafficking γυναικών. Ο Φίλιπ Πινς, ο οποίος εργάστηκε για τον 55χρονο πάλαι ποτέ μεγιστάνα της χιπ χοπ σκηνής από το 2019 έως το 2021, σε συνέντευξή του στο ντοκιμαντέρ «The Fall of Diddy» μίλησε για όλα όσα έζησε δίπλα στον πρώην εργοδότη του.

Μιλώντας στην Μάρα Κάμπο, ο Πινς ισχυρίστηκε ότι στα καθήκοντά του ήταν να καλύπτει τις σεξουαλικές δραστηριότητες του Sean «Diddy» Combs, ενώ αποκάλυψε ότι τον έβαλε να κάνει σεξ για να αποδείξει την αφοσίωσή του.

«Η αφοσίωση ήταν το πιο σημαντικό πράγμα για εκείνον και η στιγμή που με έβαλε να αποδείξω τη δική μου, είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ» δήλωσε ο Φίλιπ Πινς και συμπλήρωσε: «Εκείνη την ημέρα έπινε από το πρωί και κάποια στιγμή φρίκαρε. Τότε μου έδωσε αλκοόλ και μου είπε να συμμετέχω στο σεξουαλικό του πάρτι».

