Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) αντιμετώπισε πέρυσι μια σειρά από σοβαρές προκλήσεις, καθώς νέοι πόλεμοι, παρατεταμένες συγκρούσεις και η συχνότερη εμφάνιση κλιματικών καταστροφών οδήγησαν σε τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζωών, μαζικές καταστροφές και εκτοπισμούς.

Αυτή η δυσάρεστη πραγματικότητα ανάγκασε την UNHCR να εντείνει τις προσπάθειές της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με την Έκθεση Αντικτύπου για το 2024: Ανταπόκριση σε νέες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και παρατεταμένες κρίσεις (2024 Impact Report: Response to new emergencies and protracted crises), η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (24/1), η UNHCR κήρυξε 26 νέες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης το 2023.

Από αυτές, επτά χαρακτηρίστηκαν ως οι πιο σοβαρές, ενώ το ένα τρίτο των νέων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σχετίζονταν άμεσα ή έμμεσα με τις κλιματικές αλλαγές.

Συνολικά, η UNHCR ανταποκρίθηκε ή διαχειρίστηκε 43 καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων 17 που είχαν ξεκινήσει από το προηγούμενο έτος και συνεχίστηκαν.

Υψηλός ο αριθμός των κρίσεων

«Δυστυχώς, ο αριθμός των κρίσεων παγκοσμίως παραμένει εξαιρετικά υψηλός, αλλά η Ύπατη Αρμοστεία ανταποκρίνεται γρήγορα εκεί όπου μας χρειάζονται περισσότερο, από ξηράς, αέρος και θαλάσσης», δήλωσε ο Ayaki Ito, Διευθυντής του Τμήματος Έκτακτης Ανάγκης, Ασφάλειας και Προμηθειών της Ύπατης Αρμοστείας. «Ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες στα συστήματά μας έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τα βελτιωμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και η ανάλυση δεδομένων έχουν βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε βοήθεια και μας προετοιμάζουν καλύτερα για τη στιγμή που θα ξεσπάσουν νέες κρίσεις».

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Ύπατη Αρμοστεία επέκτεινε την επείγουσα ανταπόκρισή της στον άγριο πόλεμο στο Σουδάν και τις επιπτώσεις του σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι που αντανακλά πόσο επίμονες και τεράστιες είναι οι ανάγκες. Μια νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανακηρύχθηκε επίσης για την προστασία και την παροχή σωτήριας βοήθειας στους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους στον Λίβανο και τη Συρία.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδίως οι έντονες βροχοπτώσεις και οι σοβαρές πλημμύρες, ανάγκασαν την Ύπατη Αρμοστεία να κηρύξει τον αριθμό ρεκόρ των εννέα κρίσεων που σχετίζονται με το κλίμα μέσα σε ένα μόνο έτος – περίπου 1 στις 3 από τις κρίσεις που κηρύχθηκαν μέσα στο 2024 – με στόχο την ανακούφιση των αναγκαστικά εκτοπισμένων και των κοινοτήτων υποδοχής τους κατά μήκος της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Οι κλιματικές καταστροφές επηρέασαν περιοχές που ήδη φιλοξενούσαν πρόσφυγες και εκτοπισμένους εξαιτίας του πολέμου, επιδεινώνοντας τις επιδημικές εξάρσεις και καταστρέφοντας τα μέσα βιοπορισμού και κρίσιμες υποδομές.

Ύπατη Αρμοστεία: Οι δράσεις του οργανισμού

Κατά τη διάρκεια του 2024, η Ύπατη Αρμοστεία ενίσχυσε τις προσπάθειές της σε ολόκληρη την Αφρική για να διασφαλίσει την συμπερίληψη των αναγκαστικά εκτοπισμένων πληθυσμών στην ανταπόκριση απέναντι στην επιδημία του ιού mpox. Εντατικοποίησε επίσης τις επιχειρήσεις της για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων κρίσεων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Μιανμάρ, την Ουκρανία και το Νταριέν.

«Οι ομάδες μας βρίσκονται σε 130 χώρες, ενώ υπάρχουν κι άλλες σε ετοιμότητα για να μεταβούν στο πεδίο όταν χρειαστεί», τόνισε ο Ito. «Εργάζονται ασταμάτητα για να ανακουφίσουν τον πόνο παρέχοντας σωτήρια βοήθεια και συντονίζονται με τους εταίρους μας και τους πρόσφυγες για την εξεύρεση λύσεων. Αλλά η χρηματοδότηση δεν συμβαδίζει με τις αυξανόμενες ανάγκες. Η ευέλικτη και έγκαιρη υποστήριξη από τους δωρητές είναι ζωτικής σημασίας για να μπορούμε να αναλάβουμε δράση άμεσα, όπου χρειάζεται».

Η Ύπατη Αρμοστεία διένειμε πέρυσι 5,1 εκατομμύρια είδη πρώτης ανάγκης αξίας 45,8 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω των επτά κόμβων αποθεμάτων που διατηρεί ανά τον κόσμο για να βοηθήσει περίπου 6 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτά προστίθενται στις προμήθειες έκτακτης ανάγκης που υπήρχαν ήδη αποθηκευμένες και μεταφέρθηκαν από περιφερειακές και τοπικές αποθήκες. Η Ύπατη Αρμοστεία εκπαίδευσε 240 μέλη του προσωπικού της και των εταίρων της στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Το προσωπικό αυτό ήταν έτοιμο να μεταβεί στα σημεία των κρίσεων εντός 72 ωρών. Πέρυσι 132 μέλη προσωπικού εστάλησαν στο πεδίο για να βοηθήσουν με την τεχνογνωσία τους σε τομείς που αφορούσαν από την πρόληψη της έμφυλης βίας έως τη διαχείριση χώρων φιλοξενίας, την υγεία, τη συλλογή δεδομένων και την υλικοτεχνική υποστήριξη. Σχεδόν 9 εκατομμύρια εκτοπισμένα άτομα έλαβαν πληροφόρηση μέσα από τους ιστότοπους “Help” της Ύπατης Αρμοστείας.