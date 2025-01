Ύπνος σε εννέα λεπτά: Το επιστημονικό κόλπο για να τα καταφέρεις

Πολλοί άνθρωποι χρειάζονται πάνω από μισή ώρα για να καταφέρουν να αποκοιμηθούν. Αν έχετε δοκιμάσει τα πάντα – να διαβάσετε βιβλίο, να ζεστάνετε γάλα ή να βάλετε ηρεμιστικούς ήχους της φύσης – αλλά ακόμα στριφογυρνάτε στο κρεβάτι, σας έχουμε έναν εύκολο και επιστημονικά τεκμηριωμένο κόλπο να σας πάρει ο ύπνος σε λιγότερο από 10 λεπτά!

Όταν το μυαλό είναι γεμάτο με ανησυχίες, είναι δύσκολο να χαλαρώσουμε γι’ αυτό, πριν κοιμηθούμε, πρέπει πρώτα να το «αδειάσουμε»…

Το journaling πριν τον ύπνο είναι μια πρακτική που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου και στην ελαχιστοποίηση του άγχους. Πρόκειται για την διαδικασία της καταγραφής σκέψεων, συναισθημάτων, ή γεγονότων της ημέρας σε ένα ημερολόγιο.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Experimental Psychology, τους συμμετέχοντες που έγραφαν μια λίστα με τις δουλειές της επόμενης μέρας, τους «επισκέπτονταν ο Μορφέας» γρηγορότερα. Σε 9 λεπτά για την ακρίβεια, υπογραμμίζουν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Baylor.

Οι συγγραφείς της μελέτης υποθέτουν ότι η καταγραφή των εργασιών μας επιτρέπει να αποβάλλουμε τις έγνοιες μας, ώστε να μην χρειάζεται να τις σκεφτόμαστε όταν κλείνουμε τα μάτια μας.

Η έννοια αυτή ονομάζεται «cognitive offloading» ή «γνωστική εκφόρτωση». Μειώνει τη νοητική προσπάθεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, γεγονός που μπορεί τελικά να οδηγήσει σε καλύτερες επιδόσεις.

Η αϋπνία κρατάει «ξύπνιες» και τις κακές αναμνήσεις

Ξενυχτάτε γιατί οι αρνητικές σκέψεις δεν σας αφήνουν να κοιμηθείτε ή μήπως συμβαίνει το αντίθετο;

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Exeter υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος μπορεί να επεξεργαστεί πληροφορίες και αναμνήσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου εξασκώντας δεξιότητες που μαθαίνει κάποιος ενώ είναι ξύπνιος.

Σύμφωνα με τη μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο Journal of Sleep Research, η εδραίωση και ενίσχυση της μνήμης είναι μια κρίσιμη νευρολογική διαδικασία που εξασφαλίζει τις αναμνήσεις μας για μακροπρόθεσμη αποθήκευση.

Αντίθετα, η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του εγκεφάλου να καταστείλει τις ανεπιθύμητες αναμνήσεις και τις ενοχλητικές σκέψεις.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Γιορκ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας, μελέτησαν σαρώσεις λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI) για να διερευνήσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα 85 υγιών ενηλίκων και παρατήρησαν πως η έλλειψη ύπνου παρεμβαίνει στην ικανότητα της προμετωπιαίας περιοχής του εγκεφάλου να περιορίζει την ανάκτηση αναμνήσεων που διαφορετικά θα είχε καταστείλει.

H μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ της έλλειψης ύπνου και της μειωμένης ικανότητας καταστολής των ενοχλητικών σκέψεων και αναμνήσεων.

«Τα ευρήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την κατανόηση των θεμάτων ψυχικής υγείας καθώς είναι καλά τεκμηριωμένο ότι όσοι πάσχουν από άγχος, κατάθλιψη ή μετατραυματικό στρες, αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ύπνο τους», εξηγούν οι συγγραφείς της μελέτης.

* Πηγή: Vita