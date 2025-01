27ο ΦΝΘ: Ο Νικολά Φιλιμπέρ και η Λόρεν Γκρίνφιλντ θα παρουσιάσουν τις ταινίες τους στη Θεσσαλονίκη

To 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τιμά δύο σπουδαίους ντοκιμαντερίστες. Ο γάλλος δημιουργός Νικολά Φιλιμπέρ, ο οποίος τολμά να καταδυθεί στα άδυτα του ανθρώπινου ψυχισμού, και η αμερικανίδα σκηνοθέτις και φωτογράφος Λόρεν Γκρίνφιλντ, η οποία αποκαλύπτει την παρακμή της αμερικανικής νεόπλουτης κοινωνίας, θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν τις ταινίες τους στο κοινό.

Spotlight και Χρυσός Αλέξανδρος στον Νικολά Φιλιμπέρ

Ένας από τους σημαντικότερους ντοκιμαντερίστες των εποχών μας, ο βραβευμένος με Χρυσή Άρκτο, Σεζάρ και βραβείο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Νικολά Φιλιμπέρ, δημιουργός σπουδαίων ντοκιμαντέρ όπως τα Να είσαι και να έχεις / Être et avoir και Nénette θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παραλάβει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για την προσφορά του στο σινεμά.

Ο Νικολά Φιλιμπέρ θα παραδώσει, επίσης, masterclass, το οποίο θα συντονίσει ο σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, παραγωγός και σεναριογράφος Μάρκο Γκαστίν.

Στις ταινίες του, ο Φιλιμπέρ εκφράζει μια σειρά από επίκαιρους και θεμελιώδεις κοινωνικούς προβληματισμούς, επιδεικνύοντας αφοσίωση, σεβασμό και ευαισθησία απέναντι στο εκάστοτε θέμα του. Ο ίδιος σημειώνει: «Με συναρπάζει πρωτίστως ο εύθραυστος χαρακτήρας του απρόβλεπτου και όχι η άνεση της βεβαιότητας. Η αθέατη πλευρά είναι εκείνη που έχει ενδιαφέρον».

Στο πλαίσιο του spotlight που διοργανώνει το 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα προβληθεί μια τριλογία ταινιών για εναλλακτικές ψυχιατρικές προσεγγίσεις, καθώς και ένα αποκαλυπτικό πορτρέτο των ανθρώπων που εργάζονται ως νοσηλευτές.

Θα δούμε τις εξής ταινίες:

Each and Every Moment (2018) ο σκηνοθέτης ακολουθεί τα σκαμπανεβάσματα μιας μαθητείας που φέρνει χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες νοσηλευτικής αντιμέτωπους με έννοιες όπως η σωματική ευθραυστότητα, ο πόνος και οι ασθένειες.

Το ντοκιμαντέρ Στο ποταμόπλοιο / On the Adamant (2023), που απέσπασε Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου 2023, ρίχνει μια τρυφερή και διαφωτιστική ματιά στον φιλόξενο μικρόκοσμο του Adamant, ενός ξεχωριστού πλωτού κέντρου ψυχικής υγείας στον Σηκουάνα, στην καρδιά του Παρισιού.

Στα δύο επόμενα ντοκιμαντέρ του, At Averroès & Rosa Parks (2024) και The Typewriter and Other Headaches (2024), ο Φιλιμπέρ διερευνά βαθύτερα το θέμα που τον απασχόλησε στο ντοκιμαντέρ Στο ποταμόπλοιο.

Στο The Typewriter and Other Headaches (2024), ο Φιλιμπέρ μαζί με μια ομάδα εθελοντών επισκέπτονται ανθρώπους με ψυχικά νοσήματα στα σπίτια τους και αναλαμβάνουν να επισκευάσουν τα πιο πολύτιμα αντικείμενά τους: μια γραφομηχανή, ένα ηχοσύστημα, έναν εκτυπωτή.

Λόρεν Γκρίνφιλντ: Κινηματογραφώντας τη χλιδή και τον πλούτο

Επίκαιρο και αφυπνιστικό, το έργο της σπουδαίας σκηνοθέτιδος και φωτογράφου Λόρεν Γκρίνφιλντ κριτικάρει την τοξική πλευρά του υπερκαταναλωτισμού και σχολιάζει την παρακμή μιας νεόπλουτης τάξης που ξοδεύεται σε εφήμερες απολαύσεις.

Το 27ο ΦΝΘ πραγματοποιεί αφιέρωμα στο έργο της αμερικανίδας δημιουργού, ενώ θα την υποδεχθεί στη Θεσσαλονίκη ως μέλος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος.

Το πιο πρόσφατο πρότζεκτ της Γκρίνφιλντ, είναι η σειρά ντοκιμαντέρ Social Studies (2024), ένα πρωτοποριακό κοινωνικό πείραμα που εξερευνά τις επιπτώσεις της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πρώτη γενιά των digital natives (παιδιά απόλυτα εξοικειωμένα με τη χρήση νέων τεχνολογιών), των σημερινών εφήβων.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από smartphones σε πραγματικό χρόνο, η σειρά ντοκιμαντέρ εξετάζει το πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν την παιδική ηλικία. Μας συστήνει μια ομάδα νέων που έρχονται αντιμέτωποι με τον σχολικό εκφοβισμό, τα πιεστικά πρότυπα ομορφιάς, τις μόνιμες συγκρίσεις και τον ρατσισμό, οι οποίοι καλούνται να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητά τους και να λάβουν αποφάσεις που ενδεχομένως θα αλλάξουν τη ζωή τους.

Ένα ωμό και αποκαλυπτικό ταξίδι στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και παράλληλα ένα τρυφερό και ανησυχητικό πορτρέτο μιας γενιάς που μεγαλώνει στην εποχή των social media. Στο Φεστιβάλ θα προβληθούν και τα πέντε επεισόδια της σειράς.