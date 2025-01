«Με έκανε να θέλω να έχω μια ζωή λιγότερο συνηθισμένη»: Όταν ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς έπεσε θύμα απαγωγής στη Νότια Αφρική

Ήταν το 2010 όταν ο «Sherlock» των Μαρκ Γκάτις και Στίβεν Μόφατ έκανε την εμφάνισή της στη μικρή οθόνη και ο κόσμος ανακάλυπτε τον νέο του αγαπημένο ήρωα. Τι κι αν κυκλοφόρησαν μόλις 13 επεισόδια της σειράς σε διάστημα επτά χρόνων; Αποδείχθηκαν αρκετά για να εκτοξεύσουν την καριέρα του Μπένεντικτ Κάμπερμπατς.

Σε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια ο 48χρονος Άγγλος ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις μεγαλύτερες παραγωγές του Χόλιγουντ, έχει τιμηθεί με BAFTA Award, Emmy Award και Laurence Olivier Award, ενώ το κασέ του αγγίζει τα 8 εκατ. δολάρια.

Ωστόσο, προτού γίνει το αστέρι του Χόλιγουντ που ξέρουμε όλοι σήμερα, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς είχε μια τρομακτική εμπειρία που του άλλαξε όλη τη ζωή. Σε συνέντευξή του στο Variety, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι πριν από περίπου 20 χρόνια έπεσε θύμα απαγωγής.

Benedict Cumberbatch reveals he was KIDNAPPED while on location in South Africa: ‘It made me impatient to live a life less ordinary’ https://t.co/KDq5FEyIiL pic.twitter.com/HyhjXNSbwp

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 23, 2025