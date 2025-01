Στους 66 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωτιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου στη βορειοδυτική Τουρκία ξημερώματα της Τρίτης (21/1).

Η φωτιά ξεκίνησε από το εστιατόριο του 12ώροφου ξενοδοχείου Grand Kartal που βρίσκεται στο θέρετρο Kartalkaya στην επαρχία Μπολού. Η αιτία της φωτιάς βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

Τα τελευταία στοιχεία κάνουν λόγο για 51 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Μπολού, δύο από τα θύματα σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να βγουν από το φλεγόμενο ξενοδοχείο από τα παράθυρα.

Το κανάλι NTV ανέφερε ότι κάποιοι προσπάθησαν να κατέβουν από τα δωμάτιά τους χρησιμοποιώντας κουβέρτες και σεντόνια. Συνολικά στο ξενοδοχείο διέμεναν 234 επισκέπτες.

Ο Νεκμί Κεπτσετουτάν, εκπαιδευτής σκι στο ξενοδοχείο, δήλωσε ότι κοιμόταν όταν ξέσπασε η φωτιά και βγήκε εσπευσμένα από το κτίριο. Είπε στην τηλεόραση NTV ότι βοήθησε περίπου 20 επισκέπτες να βγουν.

Είπε ότι το ξενοδοχείο είχε καταληφθεί από καπνούς, καθιστώντας δύσκολο για τους επισκέπτες να εντοπίσουν την έξοδο κινδύνου.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν τη στέγη και τους τελευταίους ορόφους του ξενοδοχείου να καίγονται.

TURKEY: Death toll from Grand Kartal Hotel fire in Kartalkaya rises to 6; at least 31 others injured. pic.twitter.com/du6Qy6pqpD

A devastating fire swept through the Grand Kartal hotel in Kartalkaya Ski Center, claiming multiple lives and leaving many injured.

Η κυβέρνηση έχει διορίσει έξι εισαγγελείς για να ηγηθούν της έρευνας για τη φωτιά. Η τηλεόραση NTV υπέθεσε ότι η ξύλινη επένδυση στην εξωτερική πλευρά του ξενοδοχείου πιθανόν επιτάχυνε τη διάδοση της φωτιάς.

Τριάντα πυροσβεστικά οχήματα και 28 ασθενοφόρα είχαν σταλεί στο σημείο.

Άλλα ξενοδοχεία στο θέρετρο εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους και οι επισκέπτες μεταφέρθηκαν σε άλλα καταλύματα γύρω από το Μπολού.

Στην τραγωδία αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στο X.

Όπως έγραψε είναι «βαθιά θλιμμένος» για τους δεκάδες θανάτους και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Deeply saddened by the tragic loss of lives in the ski resort fire in Bolu, Turkey. On behalf of Greece, I extend heartfelt condolences to the families of the victims and wish a swift recovery to the injured.

