Ο νέος αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την σύζυγό του και πλέον Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ για να μοιραστούν έναν χορό.

Το πλήθος από κάτω τους υποδέχτηκε με έντονα χειροκροτήματα.

Η 54χρονη Μελάνια εντυπωσίασε με την επιλογή του φορέματός της, δημιουργία του σχεδιαστή Hervé Pierre. Ο ίδιος μάλιστα είχε σχεδιάσει το φόρεμά της και για την πρώτη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2017.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε φορέσει μαύρο σμόκιν και παπιγιόν.

Το ζεύγος Τραμπ χόρεψε στους ρυθμούς το «The Battle Hymn of the Republic» που έπαιξε η μπάντα των πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Λίγο αργότερα, στη σκηνή μαζί τους βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα.

Στη συνέχεια τα ζευγάρια χόρεψαν με στρατιωτικούς, όπως συνηθίζεται.

Πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, δόθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ ένα σπαθί για να κόψει τη γιγαντιαία τούρτα της εκδήλωσης.

«Θέλει κανείς λίγο κέικ;» ρώτησε χαρούμενος.

Στη συνέχεια, ο αμερικανός πρόεδρος χόρεψε, κρατώντας το σπαθί στο χέρι, όταν το τραγούδι «YMCA» άρχισε να παίζει από τα ηχεία.

