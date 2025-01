Ντόναλντ Τραμπ ή Ελον Μασκ; Η νέα τάξη πραγμάτων στα εξώφυλλα του κόσμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη πιάσει δουλειά ανατρέποντας πολλά δεδομένα στη διεθνή πολιτική σκηνή και στα εξώφυλλα των εκδόσεων ανά τον κόσμο αυτό είναι έμπνευση.

Το εξώφυλλο του περιοδικού ΤΙΜΕ που δημοσιεύτηκε λίγο πριν τη δεύτερη ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας σχόλια και αντιδράσεις, δεν είναι το μόνο cover στον περιοδικό Τύπο ανά τον κόσμο που σχολιάζει συμβολικά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Το ΤΙΜΕ απεικόνισε τον Ντόναλντ Τραμπ ως μια «σαρωτική» δύναμη που επιστρέφει στο Οβάλ Γραφείο ξορκίζοντας τα αντικείμενα του προκατόχου του, όπως τα γυαλιά ηλίου του Τζο Μπάιντεν από το Λευκό Οίκο.

Με τίτλο He’s Back (Επέστρεψε) το ΤΙΜΕ ορίζει τον Τραμπ ως «μια απρόβλεπτη δύναμη αλλαγής» και εικογραφήθηκε από τον Tim O’Brien.

View this post on Instagram A post shared by TIME (@time)

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε έμπνευση για ακόμη δύο περιοδικές εκδόσεις που επέλεξαν τη δύναμη της εικονογράφισης για να σχολιάσουν την πολιτική επικαιρότητα που έρχεται με φόρα.

«Η ιστορία επαναλαμβάνεται»

To Washingtonian υποδέχεται τον Ντόναλτ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με μια εικονογράφηση που αναδεικνύει μια στιλιστική υπογραφή του -τη μεγάλη, κόκκινη γραβάτα του- και ένα άρθρο που ξορκίζει όσα μπορεί να συμβούν.

Με τίτλο He’s Back, What This Means for DC (Επέστρεψε, Τι Σημαίνει Αυτό για τη DC) το περιοδικό προσπαθεί να διακρίνει όλους τους τρόπους που αυτή η νέα θητεία του Ντόναλντ Τραμπ θα ανατρέψει τις ισορροπίες στην πόλη.

«Τέσσερα χρόνια μετά το τέλος μιας πρώτης θητείας που χαρακτηρίστηκε από οργή, ανοησία και μια αποτυχημένη εξέγερση, ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο—και στην πόλη που τον περιβάλλει» γράφει το περιοδικό.

«Ένα παλιό ρητό υποστηρίζει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται: πρώτα ως τραγωδία και μετά ως φάρσα. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και τα δύο.

Οι αριθμοί από μόνοι τους είναι τρομακτικοί – και περίεργοι. Τρεις φορές αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο παραπομπές. Περίπου 261 παιχνίδια γκολφ. Μια παράξενα ανταγωνιστική χειραψία 29 δευτερολέπτων με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Μια στιγμή που ο Τραμπ επέμενε, χωρίς στοιχεία, ότι κέρδισε τις εκλογές που έχασε, με αποτέλεσμα όσα έγιναν στις 6 Ιανουαρίου. Μια στιγμή που η κυβέρνησή του επέμενε, χωρίς στοιχεία, ότι τα πλήθη της ορκωμοσίας του ήταν τα μεγαλύτερα ποτέ.

Η τάση του Τραμπ για χάος και παραλογισμό έγινε αισθητή παγκοσμίως, αλλά πουθενά πιο έντονη από εδώ. Η Ουάσιγκτον είναι η πρωτεύουσα του έθνους, ένας τόπος νόμων και κανόνων και θεσμών που ο τότε Πρόεδρος πέρασε τέσσερα χρόνια αψηφώντας και κροταλίζοντας – ενώ παράλληλα ικανοποιούσε τους υποστηρικτές που ήταν πρόθυμοι για περισσότερα.

Η Περιφέρεια είναι επίσης μια πόλη όπου εργάζονται και ζουν ένα σωρό καθημερινοί άνθρωποι, ένα μέρος που δεν μπορούσε να χωρέσει την απαράδεκτη ιδέα του Τραμπ να πραγματοποιήσει μια στρατιωτική παρέλαση εμπνευσμένη από την Ημέρα της Βαστίλης στους δρόμους μας, εν μέρει επειδή τα βαριά άρματα μάχης θα τους είχαν καταστρέψει.

Τώρα επέστρεψε. Αυτό που ακολουθεί είναι μια σειρά από υποθέσεις του τι μπορεί να ακολουθήσει με τον Τραμπ που αγαπά το σασπενς ως παίκτης σε ριάλιτι.

Για την DC, μόνο ένα πράγμα φαίνεται σίγουρο: Η ζωή θα είναι και πάλι κατά καιρούς ανησυχητική και γελοία. Όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά».

«Κανόνες; Είναι για τους αδύναμους αυτού του κόσμου. Αξίες; Ηλίθια πράγματα. Διπλωματία; Χθεσινά νέα»

Τέλος το γερμανικό επιχειρηματικό περιοδικό WirstshaftsWoche ανέθεσε το εξώφυλλο του στο studio Small Medium Large Extra Large φέρνοντας ένα υβρίδιο Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ στο εξώφυλλο του.

Με τίτλο Die Ära Der Dealmaker (Η Εποχή Του Dealmaker) το περιοδικό σχολιάζει τη νέα θητεία του Ντόναλντ Τραμπ και του συμμάχου του Έλον Μασκ στο Λευκό Οίκο γράφοντας:

«Δύο τύποι που αυτή τη στιγμή έχουν κατακτήσει την παγκόσμια σκηνή ως δίδυμο.

Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν υπήρξε ένας τόσο ισχυρός γάμος παγκόσμιας δύναμης και χρηματικής δύναμης, πολιτικού πλούτου και εμβέλειας κεφαλαίου.

Από τη μία ο Ντόναλντ Τραμπ ως αρχιστράτηγος, αυταρχικός, παρορμητικός και αυταρχικός, επικεφαλής του μεγαλύτερου στρατού στον πλανήτη.

Από την άλλη, ο προικισμένος επιχειρηματίας και οραματιστής της τεχνολογίας Elon Musk, τον οποίο θαυμάζουν 200 εκατομμύρια οπαδοί, ο οποίος διοικεί εταιρείες από την τεχνολογία των οποίων εξαρτώνται πλέον χώρες. Οι πύραυλοι του Μασκ εκτοξεύουν δορυφόρους της NASA στο διάστημα. Θα μπορούσε να κόψει το διαδίκτυο της Ουκρανίας.

Ο κόσμος ξέρει τι να περιμένει από τις 5 Νοεμβρίου 2024, ημέρα εκλογών στις ΗΠΑ. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει περιθώριο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2025 για να προετοιμαστεί για τη δεύτερη θητεία του: Έχει αρχίσει από καιρό να την αναδιαμορφώνει προς όφελός του.

Θα εξέπληττε κανέναν αν αντί για τον Λευκό Οίκο κυβερνούσε από την ιδιωτική του κατοικία Mar-a-lago στη Φλόριντα; Το συγκρότημα, το οποίο μοιάζει σαν να ήθελε ο Γουόλτ Ντίσνεϊ να κάνει βόλτα τους βενετσιάνους πρίγκιπες, έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο του κόσμου τις τελευταίες εβδομάδες: ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο επικεφαλής του κράτους του Καναδά Τζάστιν Τρουντό, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν – όλοι τους έκαναν τα σέβη τους στον Τραμπ.

Ο νονός δεν χρειάστηκε καν να τους προσκαλέσει. Απλώς ήρθαν. Γιατί ήλπιζαν στην εύνοιά του, στη χάρη του, στα χρήματά του. Κανόνες; Είναι για τους αδύναμους αυτού του κόσμου. Αξίες; Ηλίθια πράγματα. Διπλωματία; Χθεσινά νέα.

‘Η ριζική διαπραγμάτευση είναι το τέλος της τάξης που βασίζεται σε αξίες και κανόνες’, λέει ο πολιτικός επιστήμονας Χέρφριντ Μύνκλερ. Το Mar-a-lago είναι το κατώφλι μιας νέας εποχής».