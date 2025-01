Ορκωμοσία Τραμπ: «Κροκοδείλια δάκρυα» και η Kάρι Άντεργουντ στην πυρά

Η νίκη της Κάρι Άντεργουντ στο American Idol το 2005 την εκτόξευσε στην εθνική φήμη, οδηγώντας σε μια επιτυχημένη καριέρα με εννέα άλμπουμ, οκτώ Grammy, ακόμη και μια εφαρμογή γυμναστικής ωστόσο η σχέση της το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πυροδότησε διαμάχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Κάρι Άντεργουντ, 41, από το Muskogee της Οκλαχόμα, είναι μια από τις ισχυρές δυνάμεις της κάντρι μουσικής σκηνής στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και καιρό. Οι ερμηνευτικές της ικανότητες, η σκηνική της παρουσία και η δημοφιλία της την ανέδειξαν σε νικήτρια του talent show, American Idol, το 2005.

Μετά τη νίκη της, η καλλιτεχνική και επαγγελματική της πορεία την εδραίωσε ως μία από τις πιο εξέχουσες καλλιτέχνες της γενιάς της, με εννέα στούντιο άλμπουμ και περισσότερα από 85 εκατομμύρια δίσκους σε πωλήσεις όμως, το όνομα και η φήμη της έχει έχει σταδιακά ατονήσει τα τελευταία χρόνια.

Αν και το τελευταίο της άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2023, κανένα από τα σινγκλ της δεν έχει εμφανιστεί σε streaming charts για περισσότερο από μια δεκαετία. Ίσως η επιλογή της από τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι η επίσημη τραγουδίστρια στη δεύτερη ορκωμοσία του, αλλάξει τα πάντα γύρω από το όνομα της.

Στις 20 Ιανουαρίου, η Κάρι Άντεργουντ θα ερμηνεύσει το πατριωτικό τραγούδι America the Beautiful στα σκαλιά του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον, D.C. και θα γίνει κομμάτι της ιστορίας της χώρας.

Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν ακούγεται στα μέσα ενημέρωσης, η Άντρεγουντ είναι μια από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες καλλιτέχνες στη μουσική της κάντρι σημειώνει η El Pais.

Από τα ριάλιτι στο Καπιτώλιο

Με μια 20χρονη μουσική καριέρα, η Άντεργουντ έκανε το ντεμπούτο της με το δίσκο Some Hearts, που κυκλοφόρησε το 2005.

Το άλμπουμ αναδείχθηκε σε ντεμπούτο με τις ταχύτερες πωλήσεις από μια country καλλιτέχνη στην ιστορία της Recording Industry Association of America και κατέχει το ρεκόρ για τις υψηλότερες πωλήσεις από πρώην διαγωνιζόμενο στο American Idol. Μπήκε επίσης στο Top 10 του τσαρτ Billboard 200.

Αυτό το ορόσημο ακολούθησαν οκτώ Βραβεία Grammy, 16 μουσικά βραβεία Billboard — τρία από τα οποία ήταν για Καλλιτέχνης της Χρονιάς — 25 Μουσικά Βραβεία CMT, 17 American Music Awards, 10 People’s Choice Awards και επτά βραβεία Country Music Association (CMA).

Το 2018 τιμήθηκε επίσης με ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Οι επιτυχίες της, που έχουν απήχηση πέρα ​​από τον κόσμο της κάντρι μουσικής, περιλαμβάνουν τα Inside Your Heaven, Before He Cheats, Jesus, Take the Wheel και Cowboy Casanova.

Η καριέρα της εκτείνεται πέρα ​​από τη μουσική βιομηχανία. Το 2020 η Άντεργουντ κυκλοφόρησε την εφαρμογή fitness, fit52, και έγραψε το πρώτο της βιβλίο γυμναστικής, Find Your Path.

Ένα πρόσωπο εξαιρετικά οικείο στους τηλεθεατές του NBC, η Άντεργουντ εμφανίζεται στην έναρξη του Sunday Night Football για 12 συνεχόμενες σεζόν και την άνοιξη του 2025, στην 20ή επέτειο από τη νίκη της στο American Idol, θα είναι πλέον ένα μέλος της κριτικής επιτροπής του σόου που την καθιέρωσε.

View this post on Instagram A post shared by Carrie Underwood (@carrieunderwood)

Η Άντεργουντ κρατά μια διακριτική στάση για την προσωπική της ζωή, είναι παντρεμένη με τον αθλητή του χόκεϊ πάγου Μάικ Φίσερ, έχει μαζί του δύο γιους, τους Isaiah, 8, και Jacob, 5 και δεν μοιράζεται πολλά για όσα συμβαίνουν στη ζωή της πέρα από την καλλιτεχνική της περσόνα στα 13 εκατ. followers της στο Instagram.

Η Άντεργουντ διατηρούσε πάντα μια στάση απολιτίκ. Δεν είχε κάνει κάποια δήλωση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των ΗΠΑ ενώ σε συνέντευξη της στον The Guardian το 2019 είχε πει:

«Προσπαθώ να μείνω μακριά από την πολιτική, αν είναι δυνατόν, τουλάχιστον δημόσια, γιατί κανείς δεν κερδίζει. Είναι τρελό. Όλοι προσπαθούν να συνοψίσουν τα πάντα και να κάνουν τον άλλον στόχο, σαν τα πράγματα να είναι άσπρα και μαύρα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016, όταν ο Τραμπ νίκησε την πρώτη του θητεία η Άντεργουντ είχε πει στο Rolling Stone:

«Δεν θέλω οι άνθρωποι να ψηφίσουν κάποιον επειδή τους τον πρότεινα εγώ. Θέλω να μάθουν εκείνοι για ό,τι για τους ίδιους, να εξετάσουν διαφορετικούς υποψηφίους και πολιτικές και να προσπαθήσουν να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις για αυτό».

Oργή από θαυμαστές της

Δεδομένων των προηγούμενων δηλώσεων της και του γεγονότος ότι έχει μείνει μακριά από την πολιτική η απόφαση της Άντεργουντ να συμφωνήσει να εμφανιστεί στην ορκωμοσία του Τραμπ πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ενώ ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι χρήστες δηλώνουν ενθουσιασμό για τη συμμετοχή της, πολλοί Δημοκρατικοί την επικρίνουν επειδή ευθυγραμμίστηκε με τον Τραμπ και τις αμφιλεγόμενες πολιτικές του.

«ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ γυναίκα υποστηρίζει ένα καθεστώς που αρνείται το δικαίωμα επιλογής μιας γυναίκας, θα πρέπει να ντρέπεται», γράφει ένα σχόλιο στο λογαριασμό της τραγουδίστριας στο Instagram μαζεύοντας πολλά likes.

Η απόφασή της Άντεργουντ εξόργισε επίσης την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα δεδομένης της προηγούμενης υποστήριξής της στους γάμους ομοφύλων. Ένας follower της αναρωτήθηκε: «Υποστηρίζεις τα δικαιώματα της κοινότητας αλλά συμμετέχεις στην ορκωμοσία του Τραμπ; Έδειξες τα αληθινά σου χρώματα».

Μαζί με την κριτική στο πρόσωπο της, κυκλοφορεί ξανά στο διαδίκτυο ένα κλιπ της από το 2017. Σε αυτό η Άντεργουντ κοροϊδεύει τον μελλοντικό πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στο video η Άντεργουντ ερμηνεύει μια παρωδία του επιτυχημένου τραγουδιού της Before He Cheats στα Βραβεία της Country Music Association (CMA) μαζί με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Brad Paisley έχοντας αντικαταστήσει το ρεφρέν με Before He Tweets, φωτογραφίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ και την αγαπημένη του πλατφόρμα.

Η απάντηση της Άντεργουντ

Η τραγουδίστρια δεν απάντησε στις επιθέσεις στο πρόσωπο της. Αντίθετα, η ΆΝτεργουντ έδωσε μια μετρημένη ανακοίνωση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως το People και το Variety ενημερώνοντας το κοινό της ότι:

«Αγαπώ τη χώρα μας και είναι τιμή μου που μου ζητήθηκε να τραγουδήσω στην τελετή ορκωμοσίας και να γίνω ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας μας. Νιώθω ταπεινά και είναι τιμή μου να απαντήσω στο κάλεσμα σε μια στιγμή που πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί με το πνεύμα της ενότητας και το βλέμμα στο μέλλον».

Η απάντηση της δεν αναχαίτισε τις επιθέσεις στο πρόσωπο της.

Η Άντεργουντ με την εμφάνιση της μπαίνει στο πάνθεον των τραγουδιστών που έχουν ερμηνεύσει προς τιμή προέδρων. Στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν το 2021 είχαν εμφανιστεί η Lady Gaga και η Τζένιφερ Λόπεζ και η Μπιγιονσέ τραγούδησε στη δεύτερη ορκωμοσία του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα το 2013.