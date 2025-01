Μπομπ Ντίλαν καλεί Gen Z μέσω TikTok

Ο Μπομπ Ντίλαν μπαίνει στο TikTok με κάθε επισημότητα. Ο 83χρονος τραγουδοποιός έκανε επίσημο λογαριασμό στην πλατφόρμα που είναι στα πρωτοσέλιδα μετά την πρόσφατη, αλλά παροδική, απαγόρευση της στις ΗΠΑ.

Ο Μπομπ Ντίλαν έκανε την πρώτη του ανάρτηση με ένα video διάρκειας 50 δευτερολέπτων με μουσικό χαλί τα Like a Rolling Stone, Knockin’ on Heaven’s Door και Hurricane.

Η ανάρτηση εύλογα έχει προσελκύσει σχεδόν τα 4 εκατομμύρια προβολές.

Ακολούθησε μια δεύτερη ανάρτηση. Σε αυτή η ομάδα του Μπομπ Ντίλαν ανάρτησε ένα αιχμηρό απόσπασμα του Ντίλαν σε συνέντευξη Τύπου της δεκαετίας του 1960 που λέει: «Θεέ μου, πρέπει να φύγω αμέσως».

Η εμφάνιση του Μπομπ Ντίλαν στο TikTok έγινε λίγο πριν την απαγόρευση της πλατφόρμας στις ΗΠΑ που αναχαιτίστηκε με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το TikTok αν και βγήκε εκτός λειτουργίας για περίπου 12 ώρες, ήταν ξανά διαθέσιμο σε χρήστες στις ΗΠΑ αφότου ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε την Κυριακή ότι θα υπογράψει τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της απαγορευμένης εφαρμογής, σύμφωνα με το CNN.

Ο Ντίλαν έχει συγκεντρώσει 68.000 ακόλουθους μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές. Ο Μπομπ Ντίλαν διατηρεί λογαριασμούς στο Instagram και στο X, με αντίστοιχους αριθμούς followers 1 εκατομμύριο και 485.000.

Οι χρήστες σχολίασαν την εμφάνιση του γράφοντας: «Με τον κλασικό του τρόπο ο Μπομπ εμφανίζεται πάντα την τελευταία στιγμή».

Ο τραγουδοποιός εμφανίστηκε στο TikTok μετά την πρόσφατη δημοφιλία του στα μέσα ενημέρωσης και τις streaming πλατφόρμες μετά την πρεμιέρα της κινηματογραφικής βιογραφικής του ταινίας A Complete Unknown, με πρωταγωνιστή τον Tιμοτέ Σαλαμέ.

Το Billboard ανέφερε ότι τα τραγούδια του Ντίλαν στις ψηφιακές πλατφόρμες έχουν πολλαπλασιασμένες αναπαραγωγές από τότε που εμφανίστηκε η ταινία στους κινηματογράφους των ΗΠΑ.

Ο κατάλογος του καλλιτέχνη έχει υπερδιπλασιαστεί σε streaming αναπαραγωγές και τα ποσοστά ακρόασης για το Like a Rolling Stone αυξήθηκαν κατά 232% τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων μουσικής Luminate.

Τα Blowin’ in the Wind και The Times They Are a-Changin’ ακολουθούν την ίδια πορεία.

Ο Ντίλαν έγινε πιο δραστήριος και στο X. Σε πρόσφατη ανάρτηση του επαίνεσε τον συνάδελφο του Νικ Κέιβ για το νέο του τραγούδι Joy μετά από την εμφάνιση του Αυστραλού με τη μπάντα του Bad Seeds στο Παρίσι.

«Με εντυπωσίασε πραγματικά αυτό το τραγούδι Joy όπου ο Νικ τραγουδάει ‘Όλοι είχαμε πάρα πολύ λύπη, τώρα είναι η ώρα της χαράς’. Σκεφτόμουν, ναι, έτσι είναι» έγραψε ο Ντίλαν.

Ο Νικ Κέιβ ευχαρίστησε τον Μπομπ Ντίλαν με ανάρτηση στο ιστολόγιο του Red Hand Files. «Επειδή αμφιβάλλω ότι θα έχω την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω προσωπικά, θα τον ευχαριστήσω εδώ. Ευχαριστώ, Μπομπ!»

Ο Μπομπ Ντίλαν δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει τη νέα γενιά ακροατών, καθιερώνοντας τη μουσική και το πνεύμα του στη γενιά των Gen Z.

Σύμφωνα με μελέτες, το TikTok δεν είναι απλά ένα ακόμη social media αλλά ένας παράγοντας που αλλάζει κουλούρα, συνήθειες, ακόμη και τη γλώσσα.

Οι περισσότεροι χρήστες της πλατφόρμας είναι 18-34 ετώ και είναι ανάμεσα σε άλλα και «οι αναδυόμενοι γλωσσικοί καινοτόμοι», όπως σχολίασε ο Κρίστιαν Ίλμπουρι, γλωσσολόγος στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, στον Economist.

Για δεκαετίες οι νέοι έχουν δημιουργήσει λέξεις για να ξεχωρίζουν από τους ενήλικες. Στα social media τέτοιοι νεολογισμοί βρίσκουν μεγάλο κοινό και όλα αυτά επιταχύνουν την εξέλιξη της γλώσσας.

Ο Μπομπ Ντίλαν το ακούει.