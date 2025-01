Ο Γιόκιτς έπαθε… Βεζένκοφ: Αδιανόητη no look ασίστ του Σέρβου σούπερ σταρ

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι γνωστό πως είναι από τους κορυφαίους παίκτες αυτή τη στιγμή στο NBA.

Ο Σέρβος σταρ των Ντένβερ Νάγκετς μάγεψε ξανά τον μαγικό κόσμο του αμερικάνικου μπάσκετ, με μία ασίστ κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ που θύμισε… Ευρώπη!

Συγκεκριμένα, θύμισε τον Σάσα Βεζένκοφ και την ασίστ που είχε δημιουργήσει στον αγώνα της περασμένης Τρίτης (14/1) του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπασκόνια στην Ισπανία, για την 21η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

He’s just trying stuff at this point 🤯 pic.twitter.com/yp3RvTEK2k

— Denver Nuggets (@nuggets) January 18, 2025