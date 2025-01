Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» νικώντας και τη Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον έχει αρχίσει να… χτίζει και διαφορά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν σε καταπληκτική βραδιά τον Εβάν Φουρνιέ που έκανε ρεκόρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague, πετυχαίνοντας 28 πόντους με ορισμένα τεράστια σουτ.

Kalimera! 🌅☕✌🏽

For those who wake up early, for those that will wake up late and for those who didn’t sleep at all, the MOOD of the Day is the same…! 😤#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #RMBOLY pic.twitter.com/o0zJBJfLwR

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 17, 2025