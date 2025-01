Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανέγειραν τρία καταλύματα κοντά στα σύνορα με τη Γάζα για να υποδεχθούν τους πρώτους τρεις ομήρους που αναμένεται να απελευθερωθούν την ερχόμενη Κυριακή όταν και θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται η συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Νωρίτερα, είχαν γίνει γνωστά τα ονόματα των 33 ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν από τη Γάζα στην πρώτη φάση της συμφωνίας, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο με τους 95 Παλαιστίνιους που θα αφεθούν ελεύθεροι. Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει 95 γυναίκες και παιδιά που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Τα ονόματα των τριών ομήρων που θα απελευθερωθούν την Κυριακή αναμένεται να γίνουν γνωστά 24 ώρες πριν, όπως προβλέπει η συμφωνία.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, τα καταλύματα δημιουργήθηκαν στη βάση Ρέιμ, στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ και στο πέρασμα Ερέζ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The IDF has established three complexes near the border with the Gaza Strip to receive the hostages who will released by Hamas in the upcoming ceasefire deal with the terror group.

The complexes have been built at the Re’im base, the Kerem Shalom Crossing, and the Erez Crossing.…

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 17, 2025