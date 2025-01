Aaliyah: Η δύναμη, η συνωμοσία, το σκάνδαλο & ο τραγικός θάνατος της πριγκίπισσας της R&B

Εαν ζούσε, η Aaliyah θα γιόρταζε τα 46α γενέθλια της. Όμως η πριγκίπισσα της R&B που έχει πιστωθεί την επανεκκίνηση ενός ολόκληρου μουσικού είδους με τον ήχο, τη σκηνική παρουσία και το ταλέντο της που δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν και ποτέ, πέθανε στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα. Τα 22 της χρόνια ήταν και ο επίλογος της.

24 χρόνια μετά, ο μύθος της είναι ευπώλητος. Το ενδιαφέρον για την κούκλα Barbie της Aaliyah είναι πραγματικά One In A Million σχολίασε η Mattel στο ΝΒC News, για την sold-out κούκλα που βγήκε στην αγορά ανήμερα των γενεθλίων της τραγουδίστριας που σκοτώθηκε το 2001.

Η κούκλα εξαντλήθηκε σε λιγότερες από 24 ώρες.

Την Πέμπτη, 16/1, η star της R&B θα γιόρταζε τα 46α γενέθλια της και σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας το συλλεκτικό αντικείμενο είχε εξαντληθεί μέχρι το απόγευμα.

«Ένα ανερχόμενο αστέρι που άφησε ένα αξέχαστο σημάδι στην ποπ κουλτούρα, η κούκλα Aaliyah Barbie θυμάται το εμβληματικό στυλ της, διατηρώντας την επιρροή της ζωντανή για πολλές γενιές», ανέφερε η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Barbie στο Instagram.

«Σήμερα, στα γενέθλια της Aaliyah, η Barbie τιμά την απαράμιλλη κληρονομιά της Πριγκίπισσας της R&B ως ταλέντο που προκύπτει μια φορά σε κάθε γενιά», μια αναφορά σε ένα από τα hits της Aaliyah, το One in a Million.

H κούκλα ανήκει στη μουσική θεματική σειρά της Barbie. Άλλες καλλιτέχνιδες της μουσικής σκηνής που έχουν γίνει συλλεκτικές κούκλες είναι η Γκλόρια Έστεφαν, Τίνα Τάρνερ και Στίβι Νικς.

Το One In A Million είναι το δεύτερο album της Aaliyah, που έγινε διπλά πλατινένιο μέσα σε ένα χρόνο από την κυκλοφορία του τον Αύγουστο του 1996.

Ήταν υποψήφιο για Grammy με τα singles Are You That Somebody και Try Again.

Το αεροπορικό και η συνωμοσία

H πριγκίπισσα της R&B ήταν ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της μουσικής και κινηματογραφικής βιομηχανίας στα τέλη των 90s.

Ωστόσο ο μύθος της τελείωσε απότομα όταν σκοτώθηκε στις 25 Αυγούστου 2001, σε αεροπορικό δυστύχημα στις Μπαχάμες.

Η Aaliyah και η ομάδα της βρίσκονταν στο θέρετρο για τα γυρίσματα του video clip του τραγουδιού Rock The Boat.

Το γύρισμα, τελείωσε νωρίτερα από ότι ήταν προγραμματισμένο και έτσι επιβιβάστηκαν σε ένα Cessna 402.

Το αεροπλάνο έπεσε λίγο μετά από την απογείωσή του λόγω αυξημένου βάρους.

Η Aaliyah και οι υπόλοιποι οκτώ συνεπιβάτες σκοτώθηκαν.

Οι θεωρίες συνωμοσίας που ακολούθησαν τον τραγικό επίλογο της Aaliyah είναι πολλές, μία από αυτές εμπλέκει τους Diddy, Jay Z και Mπιγιονσέ.

Η Aaliyah εθεωρείτο μια πολλά υποσχόμενη star, λένε, που απειλούσε την πορεία της Μπιγιονσέ, γεγονός που δημιούργησε υποψίες ότι η δολοφονία της ήταν σκηνοθετημένη, καθώς κανείς από τους επιβαίνοντες στο αεροπλάνο της δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι fans στο διαδίκτυο, πάνω από 20 άτομα κλήθηκαν να υπογράψουν συμβόλαιο εμπιστευτικότητας.

Η Aaliyah ήταν μόλις 22.

Αυτή ήταν η Aaliyah

Η Aaliyah Dana Haughton γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1979 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και μεγάλωσε στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν.

Εμφανίστηκε ως παιδί θαύμα στην τηλεόραση, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Star Search, όπου τραγούδησε μαζί με την Γκλάντις Νάιτ.

Σε ηλικία 12 ετών, με τον θείο της Μπάρι Χάνκερσον, υπέγραψε στη δισκογραφική εταιρία Jive Records και την Blackground Records.

Ο θείος της επίσης την σύστησε στον R. Kelly, ο οποίος έγινε μέντοράς της, καθώς και παραγωγός της πρώτης της δισκογραφικής δουλειάς Age Ain’t Nothing but a Number.

Το άλμπουμ πούλησε τρία εκατομμύρια αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε διπλά πλατινένιο.

Σκάνδαλο και επανεκκίνηση

Το άλμπουμ γνώριζε μεγάλη επιτυχία ωστόσο ένα σκάνδαλο επισκίασε τη φήμη του.

Ο R. Kelly (που το 2019 συνελήφθη για παιδεραστία και παιδική πορνογραφίαα) παντρεύτηκε την Aaliyah, πλαστογραφώντας την ηλικία της, καθώς τότε εκείνη ήταν μόλις 15 ετών, ενώ εκείνος 27.

Λίγους μήνες μετά, τον Φεβρουάριο του 1995, ο γάμος ακυρώθηκε ύστερα από παρέμβαση των γονέων της και εκείνη δεν ανέφερε ποτέ τίποτα για αυτό.

Η Aaliyah φεύγει από τη Jive το 1996 και υπογράφει στην Atlantic Records όπου και γνωρίζει τους τιτάνες της σκηνής, Missy Elliot και Timbaland, με τους οποίους συνεργάζεται και κυκλοφορεί το δεύτερό της άλμπουμ One in a Million.

Το άλμπουμ την καθιερώνεικαι το 1997 ο Tommy Hilfiger επιλέγει την Aaliyah ως το πρόσωπο της καμπάνιας του, αφού η ίδια αποτέλεσε την έμπνευση για τη γυναικεία γραμμή της εταιρείας λόγω του θηλυκού tomboy στυλ της.

Ήταν η πρώτη R&B καλλιτέχνης που έγινε το πρόσωπο οίκου μόδας.

Το τραγούδι One in a Million πούλησε 3,7 εκατομμύρια αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 8 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Το 2000 έκανε την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση στην ταινία Romeo Must Die.

Το τραγούδι έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot 100, κάνοντας την Aaliyah την πρώτη καλλιτέχνιδα που φτάνει στην 1η θέση του chart, βασισμένη μόνο στο ραδιοφωνικό airplay.

Έπειτα, η Aaliyah γύρισε την ταινία Queen of the Damned και τον Ιούλιο του 2001 κυκλοφόρησε το τρίτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ με τίτλο το όνομά της, το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200.

Η μουσική της έχει γνωρίσει εμπορική επιτυχία με αρκετές μετά θάνατον κυκλοφορίες και οι συνολικές πωλήσεις των άλμπουμ της φτάνουν τα 32 εκατομμύρια αντίτυπα.

Η Aaliyah όρισε την R&B ξανά από την αρχή

Η Aaliyah θεωρείται πως προσδιόρισε την R&B και hip-hop μουσική, κερδίζοντας δικαίως τον τίτλο Πριγκίπισσα της R&B.

Έχει βραβευτεί με τρία American Music Awards και δύο MTV VMAs, ενώ έχει λάβει πέντε υποψηφιότητες για Grammy.

Το περιοδικό Billboard κατέταξε την Aaliyah ως τη 10η πιο επιτυχημένη R&B τραγουδίστρια των τελευταίων εικοσιπέντε χρόνων και την 27η πιο επιτυχημένη στην ιστορία.

Της έχει πιστωθεί το reboot της R&B και της hip-hop στη δεκαετία του 1990 και συγκαταλέγεται ως μία από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της R&B στα 90s σύμφωνα με το μουσικό Τύπο.

Τιμήθηκε στα MTV Video Music Awards του 2001 από τους Janet Jackson, Timbaland, Ginuwine και τον αδερφό της Rashad και το ίδιο έτος, η Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης των Ηνωμένων Πολιτειών κατέταξαν το όνομα της σε ένα από τα 100 πιο δημοφιλή ονόματα για τα νεογέννητα κορίτσια.

Το Δεκέμβριο του 2009, το περιοδικό Billboard κατέταξε την Aaliyah στην 70η θέση με τους κορυφαίους καλλιτέχνες της δεκαετίας.

Η επιδραστικότητα της εξαργυρώνεται ακόμη και σήμερα, εμπορικά και πολιτιστικά.

Γιατί σε αντίθεση με το Ρωμαίο, η Aaliyah δεν έπρεπε να πεθάνει.