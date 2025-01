Χωρίζουν Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα μετά από 30 χρόνια; Το τρίτο πρόσωπο

Όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, αλλά και οι αναρτήσεις στα social media που μιλούν για σοβαρή κρίση στον γάμο του πρώην πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και της σύζυγου του.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φήμες που τους θέλουν να παίρνουν διαζύγιο, ολοκληρώνοντας την κοινή πορεία τους ως ζευγάρι, μετά από 3 δεκαετίες. Αντίστοιχα δημοσιεύματα είχαν κυκλοφορήσει και στο παρελθόν, ωστόσο όλοι θεωρούσαν πως ήταν προϊόν μυθοπλασίας. Αυτή τη φορά, τα πράγματα φαίνεται πως είναι διαφορετικά.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα πραγματοποιήθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου.

Αφορμή, λοιπόν, για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος δημοσιεύματων περί κρίσης στον γάμο του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα, στάθηκε το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος παρευρέθηκε στην κηδεία του Τζίμι Κάρτερ, χωρίς να συνοδεύεται από τη σύζυγό του.

Η ίδια δικαιολόγησε την απουσία της, λέγοντας πως είχε προσωπικές υποχρεώσεις, ενώ η ανακοίνωση που εκδόθηκε ανέφερε: «Η κυρία Ομπάμα στέλνει τις σκέψεις και τις προσευχές της στην οικογένεια Carter και σε όλους όσοι αγάπησαν και έμαθαν από τον αξιομνημόνευτο πρώην πρόεδρο».

Are Michelle and Barack getting a divorce?

Perhaps the REAL reason the former First Lady isn’t attending the inauguration has NOTHING to do with Trump…

And, everything to do with BARACK. pic.twitter.com/jDY8sTqcGY

— Trish Regan (@trish_regan) January 14, 2025