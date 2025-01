Αυτό δεν το είχε ζήσει ποτέ ο Γκουαρντιόλα

Στο ίδιο έργο θεατές για την Μάντσεστερ Σίτι που δεν λέει να «σηκώσει κεφάλι». Με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να βλέπει την ομάδα του να προηγείται 2-0 της Μπρέντφορντ αλλά στο 90΄να ζει… déjà vu (3-0 με Φέγενορντ, 3-3) με το τελικό 2-2 να τον κάνει να χάσει τον έλεγχο του όπως αποδείχτηκε και δευτερόλεπτα μετά την λήξη του αγώνα όταν και τα… έχωνε στον τερματοφύλακά του Ορτέγκα που έχει ευθύνη για το γκολ που δέχθηκε και στέρησε δύο βαθμούς στην Σίτι.

Στην 6η θέση έμεινε η Σίτι με 35 βαθμούς μετά από αυτή την οδυνηρή, όπως εξελίχθηκε, ισοπαλία με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να «σπάει» ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ στη φετινή ανεπανάληπτη κατρακύλα της Σίτι από τον Νοέμβριο και μετά.

Μια κατηφόρα που δεν λέει να βάλει «φρένο» η ομάδα του Ισπανού προπονητή που για πρώτη φορά στην top-class καριέρα του δεν έχει νικήσει ούτε το 50% των αγώνων στο πρωτάθλημα στις πρώτες 21 αγωνιστικές του. 10 νίκες, 5 ισοπαλίες, 6 ήττες έχει η Μάντσεστερ Σίτι στην Πρέμιερ Λιγκ με την πλειοψηφία των απωλειών της να βρίσκεται σε αυτό το «μαύρο» διάστημα από τον Νοέμβριο και μετά όπου ξαφνικά η… μηχανή της σταμάτησε να λειτουργεί.

🔵 Pep Guardiola now has just 10 wins from 21 games in the Premier League this season – the 𝒍𝒐𝒘𝒆𝒔𝒕 total in his top-flight managerial career at this stage of a campaign. pic.twitter.com/pjRiEwmkEX

— Football Insider (@footyinsider247) January 15, 2025