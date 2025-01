Premier League: Ιστορική διαφωνία διαιτητή και VAR για τα μαλλιά του Κουκουρέγια

Η Τσέλσι έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι πρωταθλήματος χωρίς νίκη, όμως περισσότερη εντύπωση προκάλεσε η απόφαση του διαιτητή Ρομπ Τζόουνς να μην αποβάλει τον μέσο της Μπόρνμουθ, Ντέιβιντ Μπρουκς σε μία φάση που συζητιέται ακόμη.

Στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης και με το σκορ στο 1-1, ο VAR κάλεσε τον Τζόουνς να εξετάσει πιθανή κόκκινη κάρτα στον Μπρουκς, ο οποίος τράβηξε από τα μαλλιά τον Κουκουρέγια και τον έριξε στο χορτάρι.

At this stage Cucurella needs to cut his fucking hair💈

Refs just pick and choose when it’s worthy of a red if you try reef it from his skull🙄 https://t.co/RCsYCLHFpQ

— Simon Treadwell⭐⭐ (@SimonTreadwell4) January 14, 2025