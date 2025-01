Οδηγός Tesla ισχυρίζεται πως το αυτοκίνητο τού έσωσε τη ζωή στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες

Ιδιοκτήτης Tesla που ζει στο Λος Άντζελες δήλωσε ότι το όχημά του «του έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή» καθώς οι πυρκαγιές έκαιγαν την πόλη.

Η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε στις 7 Ιανουαρίου στη γειτονιά Pacific Palisades. Έκτοτε οι πύρινες εστίες έφτασαν μέχρι έξι. Εχθές επιβεβαιώθηκαν 25 θάνατοι.

Η περιοχή έχει γίνει μάρτυρας των πιο καταστροφικών πυρκαγιών στην ιστορία της. Τέσσερις ξεχωριστές εστίες φωτιάς καίγονται τώρα στο βορειοδυτικό Λος Άντζελες.

Όλα ξεκίνησαν με τις πυρκαγιές Palisades, Eaton και Hurst, οι οποίες ξέσπασαν την πρώτη ημέρα. Από τότε, η πυρκαγιά Palisades έχει κάψει 23.713 εκτάρια, με μόνο το 17% αυτής να είναι υπό έλεγχο.

Μέσα σε όλο το χάος, ένας κάτοικος του Λος Άντζελες, ονόματι Josef, και κάτοχος Tesla, μέσω ανάρτησής του, ισχυρίστηκε πως το αυτοκίνητό του είναι ο λόγος που ζει.

«Όταν η λειτουργία βιολογικής άμυνας είναι πραγματικά χρήσιμη για την πυρκαγιά Palisades στο Λος Άντζελες. Το Tesla μου έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή. Δεν αγοράζω ποτέ ξανά άλλη μάρκα», έγραψε στο X.

Η Tesla απάντησε στο tweet του άνδρα, γράφοντας: «Χαιρόμαστε που το ακούμε αυτό – παρακαλούμε να παραμείνετε ασφαλείς».

Δείτε την ανάρτηση:

When biodefense mode actually comes in handy for the Palisades Fire in LA. This Tesla is literally saving my life. Never buying another brand ever again. #palisadesfire #tesla pic.twitter.com/UxxFLhzQvH

— Josef (@JosefInvesting) January 8, 2025