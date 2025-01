Ο δικαστής Ναουάφ Σαλάμ, ο επικεφαλής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος για τη θέση του πρωθυπουργού του Λιβάνου, αφού περισσότεροι από τους μισούς βουλευτές τον στηρίζουν, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αποδυναμωμένη θέση της Χεζμπολάχ, η οποία ήθελε να παραμείνει στο αξίωμα ο Νατζίμπ Μικάτι.

Η υποστήριξη των βουλευτών στον Σαλάμ υπογραμμίζει τη μεγάλη αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων στον Λίβανο μετά το σφυροκόπημα που δέχτηκε η Χεζμπολάχ από το Ισραήλ αλλά και την ανατροπή του συμμάχου της, του Μπασάρ αλ Άσαντ, στη Συρία τον περασμένο μήνα.

