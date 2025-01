Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν 5 πλήγματα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με αναφορές από την χώρα. Τα πλήγματα στόχευαν περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνι, συμπεριλαμβανομένου του χωριού Χουμίν Αλ Φαούκα στην περιοχή, που βρίσκεται περίπου 17 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Επιπλέον πλήγματα αναφέρθηκαν στην περιοχή Τζάντα της κοιλάδας Μπεκάα, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, πρόσθεσε το πρακτορείο. Τα χτυπήματα βάσει πληροφοριών είναι επιθέσεις που βασίζονται σε πληροφορίες σχετικά με επικείμενη επίθεση. Ακόμα και αν υπήρχαν στρατιωτικές αποθήκες ή κινήσεις, αποσυρόμενη η Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού Λιτάνι, τηρεί το κομμάτι της κατάπαυσης του πυρός που την αφορά.

Δηλαδή το Ισραήλ «επιτέθηκε προληπτικά» εναντίον ενός στόχου που δεν αποτελούσε απειλή και δεν είχε δείξει σημάδια πως ετοιμάζεται για επίθεση.

BREAKING:

Israel is dropping bombs on civilian homes in South Lebanon right now.

Another blatant violation of the “ceasefire”; another undeniable war crime.

And not a peep from the international community, of course. pic.twitter.com/tWIZjspxSN

— sarah (@sahouraxo) January 12, 2025