Drone που έβγαζε φωτογραφίες την πυρκαγιά στο Λος Άντζελες, έθεσε εκτός μάχης Καναντέρ

Ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο Καναντέρ CL-415 Super Scoop που πετούσε πάνω από τη φωτιά Πάλισεϊντς στο Λος Άντζελες, συγκρούστηκε με ένα πολιτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Πέμπτη, θέτοντας το αεροπλάνο εκτός λειτουργίας και πιέζοντας περαιτέρω τους διαθέσιμους πόρους για τη μάχη με τις πυρκαγιές που μαίνονται στη Νότια Καλιφόρνια.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά το περιστατικό, δήλωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία έχει ανοίξει φάκελο για το περιστατικό.

Η σύγκρουση τρύπησε το φτερό και έθεσε το καναδικό πυροσβεστικό Κεμπέκ 1 εκτός λειτουργίας, δήλωσε ο Κρις Τόμας, εκπρόσωπος της Cal Fire, της πυροσβεστικής της Καλιφόρνια. Ο ίδιος δήλωσε ότι το Super Scooper χωράει 6.000 λίτρα νερό και μπορεί να ξαναγεμίσει σε περίπου πέντε λεπτά.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν αυτή την εβδομάδα στην περιοχή του Λος Άντζελες, τροφοδοτήθηκαν από τους σφοδρούς ανέμους της Σάντα Άνα, οι οποίοι άνεμοι κράτησαν αρχικά τα αεροσκάφη καθηλωμένα. Μόλις οι συνθήκες βελτιώθηκαν, δεκάδες ελικόπτερα και αεροπλάνα συμμετείχαν στη μάχη για τον περιορισμό των πυρκαγιών.

Το αεροπλάνο που ενεπλάκη στη σύγκρουση, ένα Canadair CL-415 Super Scooper, το έχει μισθώσει η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες από την καναδική επαρχία του Κεμπέκ, δήλωσε ο Κενίτσι Χάσκετ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η σύγκρουση την Πέμπτη, γύρω στη 1 μ.μ., αφορούσε ένα πολιτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) January 11, 2025