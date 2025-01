Δημοσίευμα στη Βραζιλία για Ελίασον και Γκρέμιο: «Ζήτησε να μην παίξει στα επόμενα ματς της ΑΕΚ»

Νέο δημοσίευμα στη Βραζιλία προέκυψε για τον Νίκλας Ελίασον και την Γκρέμιο, που κάνει λόγο για αίτημα του Σουηδού εξτρέμ να μην αγωνιστεί στα επόμενα ματς της ΑΕΚ.

Σύμφωνα με τη «GZH», ο 29χρονος winger θέλει να πάει στην Γκρέμιο και αυτός ήταν και ο λόγος που σύμφωνα πάντα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο παίκτης δεν ήταν στην αποστολή του χτεσινού ντέρμπι, με τον ΠΑΟΚ, για το Κύπελλο Ελλάδος.

Niclas Eliasson pediu para os dirigentes do AEK Atenas para não jogar os próximos jogos.

Hoje, diante da classificação do clube grego em cima do PAOK, ele foi ausência entre os relacionados do time do técnico Matias Almeyda.

O atleta sueco-brasileiro está forçando uma saída… pic.twitter.com/EervKa4NQS

