Κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, καθώς πυρκαγιά, που ενισχύεται από ισχυρούς ανέμους, καταστρέφει τα προάστια του Λος Άντζελες.

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ, δημοσιεύοντας στο X, είπε: «Κήρυξα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να στηρίξω τις κοινότητες που επηρεάστηκαν από τη #PalisadesFire. Κάτοικοι της Νότιας Καλιφόρνιας: παραμείνετε σε επαγρύπνηση, λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και ακολουθήστε τις τοπικές οδηγίες έκτακτης ανάγκης».

Southern California residents: stay vigilant, take all necessary precautions, and follow local emergency guidance. pic.twitter.com/ONlIqbpLtW

I’ve proclaimed a state of emergency to support the communities impacted by the #PalisadesFire .

Οι αρχές αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ενισχύεται από «θανατηφόρους» και «καταστροφικούς» ανέμους που πλήττουν τη νότια Καλιφόρνια.

Περίπου 30.000 κάτοικοι έχουν λάβει εντολή να εκκενώσουν την περιοχή λόγω της φωτιάς, η οποία καταστρέφει τις πλαγιές της περιοχής Pacific Palisades, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στη Σάντα Μόνικα και το Μαλιμπού.

Δείτε βίντεο:

Thousands of residents in Los Angeles are evacuating as multiple wildfires,Let’s all come together to support one another during this tough time ❤ California is in state of emergency #thankyoufirstresponders pic.twitter.com/QmQvbE6qPg

Επιπλέον, δόθηκαν εντολές εκκένωσης περίπου 25 μίλια βoρειoανατολικά στην Αλταντένα, μετά την εξάπλωση μιας άλλης φωτιάς που έκαψε περισσότερα από 200 στρέμματα μέχρι χθες το βράδυ.

Μια τρίτη πυρκαγιά έχει επίσης πλήξει την περιοχή Σίλμαρ, βόρεια του Λος Άντζελες.

Το Τμήμα Πυροσβεστικής της πόλης ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει επηρεάσει περισσότερα από 100 στρέμματα γης και εξαπλώνεται με «γρήγορο» ρυθμό.

🚨 #BREAKING: Patients are being rapidly evacuated from the hospital due to the Eaton Fire near Los Angeles

This looks like literal hell. pic.twitter.com/GboKsaT4aQ

— Nick Sortor (@nicksortor) January 8, 2025