Ο Μάικ Τζονς — επιχειρηματίας με έδρα το Λος Άντζελες— επέλεξε να πάει στο αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor με ένα ρομποταξί τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχε προγραμματίσει, καθώς για αρκετή ώρα βρισκόταν παγιδευμένος μέσα στο όχημα.

Όπως εξήγησε ο Τζονς, μιλώντας στον Guardian, αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με το ρομποταξί όταν αυτό άρχισε να κάνει κύκλους γύρω από μια νησίδα σε χώρο στάθμευσης.

«Φοράω τη ζώνη ασφαλείας μου. Δεν μπορώ να βγω από το αυτοκίνητο. Μήπως έχει χακαριστεί; Τι συμβαίνει;» ακούγεται να λέει ο Τζονς σε έναν εκπρόσωπο της εταιρείας του ρομποταξί στο βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο LinkedIn πριν από τρεις εβδομάδες.

«Νιώθω σαν να είμαι σε ταινία. Κάποιος μου κάνει πλάκα; Και πρέπει να προλάβω πτήση», συμπληρώνει.

Ο Τζονς αρχικά πίστεψε ότι ήταν φάρσα. «Έχοντας πολλούς έξυπνους φίλους που δουλεύουν στον τομέα της τεχνολογίας … [νόμιζα] πως ίσως ήταν κάποιος φίλος μου», είπε.

Όμως, καθώς το ρομποταξί συνέχιζε να κάνει κύκλους γύρω από τη νησίδα στο πάρκινγκ, κατάλαβε ότι υπήρχε πραγματικό πρόβλημα. «Αυτό το αυτοκίνητο έχει πρόβλημα», ακούγεται να λέει ο Τζονς.

Δείτε το βίντεο:

In December, Mike Johns got stuck in a self-driving Waymo car in Arizona. ABC News just obtained this video of the ordeal in Scottsdale. pic.twitter.com/VHD3EFmeqI

— Channing Frampton (@Channing_TV) January 6, 2025