Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον χώρο του συστήματος προσγείωσης ενός αεροσκάφους της JetBlue στη Φλόριντα.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου μετά την ολοκλήρωση της πτήσης από τη Νέα Υόρκη το βράδυ της Δευτέρας (6/1).

Η JetBlue σε ανακοίνωσή της έγραψε πως η ταυτότητα των νεκρών παραμένει άγνωστη, όπως και ο τρόπος που εισήλθαν στον συγκεκριμένο χώρο του αεροσκάφους.

Η είδηση έρχεται δύο εβδομάδες μετά την εύρεση μίας σορού πάλι στον χώρο του συστήματος προσγείωσης αεροσκάφους της United Airlines.

JetBlue says the bodies of two people were found last night in the landing gear of a plane at Fort Lauderdale’s airport during a routine maintenance check.

«The circumstances surrounding how they accessed the aircraft remain under investigation,” the airline said. pic.twitter.com/IbY2rLgSLe

— CBS Mornings (@CBSMornings) January 7, 2025