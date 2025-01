Στις αρχές του 20ού αιώνα, η Linda Hazzard, μια γυναίκα που πιστεύεται ότι ήταν η πρώτη γυναίκα κατά συρροή δολοφόνος στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον, παρουσιάστηκε ως «χαρισματική θεραπεύτρια» και φέρεται να παρέσυρε εκατοντάδες ανθρώπους να λιμοκτονήσουν μέσω μιας εναλλακτικής θεραπευτικής αγωγής που προωθούσε ως το κλειδί για τη βελτίωση της υγείας.

Σύμφωνα με το περιοδικό Smithsonian, τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι εκτιμάται ότι πέθαναν από την πείνα ενώ βρίσκονταν υπό την επίβλεψη της Dr. Linda Hazzard, η οποία απέκτησε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μέσω ενός πολιτειακού κενού που επέτρεπε σε επαγγελματίες εναλλακτικών θεραπειών να αποκτήσουν διαπίστευση.

Συνολικά, η Hazzard στρατολόγησε εκατοντάδες ανθρώπους σύμφωνα με τα αρχεία της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, πολλοί από τους οποίους θα εμφανίζονταν αργότερα για να την υποστηρίξουν όταν τελικά δικάστηκε για τη δολοφονία μίας από τους ασθενείς της.

Αλλά ήταν η οδυνηρή εμπειρία δύο Βρετανίδων κληρονόμων με τη Hazzard που οδήγησε τελικά στην καταδίκη της θεραπεύτριας.

«Ο θάνατος στη νηστεία»

Μεγαλώνοντας στη Μινεσότα η Hazzard σπούδασε δίπλα στον Dr. Edward Hooker Dewey, τον οποίο τα αρχεία της Πολιτείας της Ουάσινγκτον περιγράφουν ως πρωτοπόρο του κινήματος της νηστείας που επικράτησε σε ορισμένα μέρη της Βόρειας Αμερικής γύρω στις αρχές του 20ού αιώνα.

Το 1908, η Hazzard μετακόμισε στo Seattle και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Fasting for the Cure of Disease», στο οποίο κατέγραφε την θεραπευτική της προσέγγιση. Η Hazzard ανέφερε στο βιβλίο «[ο] θάνατος στη νηστεία δεν προκύπτει ποτέ από τη στέρηση της τροφής, αλλά είναι η αναπόφευκτη συνέπεια της ζωτικότητας που εξαντλείται στον τελευταίο βαθμό από την οργανική ατέλεια», σύμφωνα με το Starvation Heights, ένα βιβλίο του 2005 για την αμφιλεγόμενη γιατρό και τις πρακτικές της.

Το ταξίδι των Williamsons

Ο τίτλος του βιβλίου του Gregg Olsen για την Hazzard το 2005 παρέπεμπε στο παρατσούκλι των ντόπιων για το ινστιτούτο της γιατρού στην Olalla της Ουάσινγκτον: The Institute of Natural Therapeutics.

Σύμφωνα με το Smithsonian, το ειδυλλιακό σκηνικό του ινστιτούτου, με τα χωράφια όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να φανταστούν τα ζώα να περιφέρονται ελεύθερα, βοήθησε να πειστούν οι δεκάδες ασθενείς της γιατρού ότι οι πρακτικές της ήταν νόμιμες. Το ακίνητο ανήκε κάποτε σε έναν πολιτειακό νομοθέτη- αργότερα αποκαλύφθηκε ότι το οικόπεδο περιήλθε στην ιδιοκτησία της και μετέφερε εκεί τους ασθενείς της, αφού ξεκινούσαν τη θεραπεία και είχαν φτάσει για τα καλά σε ένα μη υγιές βάρος.

Δύο αδελφές από την Αγγλία, η Claire και η Dora Williamson, μεταφέρθηκαν εκεί αφού προσέλαβαν τη Hazzard για να τις βοηθήσει να χάσουν βάρος. Η νοσοκόμα των αδελφών Williamson, η Margaret Conway, ανησυχούσε καθώς έβλεπε τις δυο αδελφές να συνεχίζουν τη θεραπεία, ενώ έπιναν μονάχα δύο φλιτζάνια ζωμό την ημέρα, σύμφωνα με τα αρχεία της Πολιτείας της Ουάσινγκτον.

Μέχρι τη στιγμή που η Conway ταξίδεψε στο Σιάτλ για να ελέγξει τις γυναίκες, η Claire είχε πεθάνει και η Dora ήταν «εξαντλημένη», σύμφωνα με τα αρχεία, ενώ η Hazzard είχε εκμεταλλευτεί την κλονισμένη υγεία της Dora για να αποκτήσει τον έλεγχο της κηδεμονίας της μέσω της πολιτείας – μια τακτική που οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν αργότερα ότι η Hazzard χρησιμοποίησε και σε άλλους ασθενείς, επιτρέποντάς της να συσσωρεύσει τον πλούτο τους.

Η φυλάκιση της Hazzard

Η υπόθεση των αδελφών Williamson αποδείχθηκε η αρχή του τέλους για την Hazzard και την πρακτική της, καθώς ο θάνατος της Claire είχε ως αποτέλεσμα την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα αρχεία της Πολιτείας της Ουάσινγκτον. Αργότερα, η υπόθεση οδήγησε την Hazzard σε δίκη για φόνο.

Η Hazzard συνελήφθη τελικά στις 15 Αυγούστου 1911 στην κομητεία Kitsap με την κατηγορία του φόνου σε σχέση με το θάνατο της Claire Williamson.

Τελικά, η Hazzard κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία και καταδικάστηκε σε καταναγκαστικά έργα σε κρατικό σωφρονιστικό ίδρυμα στο Walla Walla της Ουάσινγκτον. Μετά από δύο χρόνια, η Hazzard αποφυλακίστηκε. Μετακόμισε για λίγο στη Νέα Ζηλανδία πριν επιστρέψει στην Olalla της Ουάσινγκτον για να συνεχίσει να χτίζει το «σχολείο» της για τη νηστεία. Μέχρι το 1935, σύμφωνα με το περιοδικό, το ινστιτούτο της Hazzard είχε καεί.

Τρία χρόνια αργότερα αρρώστησε θανάσιμα ενώ έκανε νηστεία σε μια προσπάθεια να θεραπευτεί.

Πέθανε από τη δική της περιβόητη θεραπεία.

*Με πληροφορίες από: People |