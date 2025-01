Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στέλνει τον Ράσφορντ στη Μίλαν

Αμοιβαία δείχνουν να είναι τα «αισθήματα» για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάρκους Ράσφορντ, με τους «κόκκινους διάβολους» να επιθυμούν την αποχώρηση του 27χρονου επιθετικού από την ομάδα.

Μάλιστα, ο αγγλικός σύλλογος, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, προσφέρει τον ποδοσφαιριστή στους Μιλανέζους με τη δυνατότητα αγοράς το καλοκαίρι.

🚨🚨🌕| NEW: #mufc have held talks with AC Milan in recent days surrounding Marcus Rashford. United are pulling the strings to offload him. [@MatteMoretto] pic.twitter.com/nMQpHIMtul

