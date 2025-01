Το κλάμα που έγινε viral και ράγισε καρδιές: Γκραντ μάστερ στο σκάκι χάνει τον αγώνα και ξεσπά σε λυγμούς

Στο μυαλό μας οι περισσότεροι έχουμε το σκάκι σαν ένα ήρεμο παιχνίδι, με πολύ σκέψη και λίγες συγκινήσεις – κάτι σαν μια αναμέτρηση gentlemen, που στο τέλος οι δύο αντίπαλοι θα δώσουν τα χέρια και η ζωή θα συνεχιστεί.

Ωστόσο στα παγκόσμια τουρνουά τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Μπορεί να επικρατεί απόλυτη ησυχία στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα, αλλά τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα από τους παίκτες. Κάτι που φάνηκε με τον καλύτερο τρόπο στην αναμέτρηση των Βασίλ Ίβαντσουκ και Ντάνιελ Ναροντίτσκι στη Νέα Υόρκη πριν από λίγες ημέρες.

Οι δύο γκραντ μάστερ στο σκάκι αναμετριώντουσαν στο πλαίσιο του World Blitz Championship 2024 σε ένα συγκλονιστικό ματς, κάνοντας όσο πιο γρήγορες κινήσεις μπορούσαν τόσο και για να προλάβουν τον χρόνο όσο και για να αγχώσουν τον αντίπαλο. Ωστόσο, στην τελευταία του κίνηση ο Βασίλ Ίβαντσουκ δεν πρόλαβε το χρονόμετρο.

Μόλις το συνειδητοποίησε ξέσπασε σε λυγμούς, «παγώνοντας» τον χώρο, ενώ ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι με αργές και στεναχωρημένες δύο κινήσεις πήρε την παρτίδα – μια νίκη που έδειξε ότι δεν τη χάρηκε.

Για αρκετά δευτερόλεπτα μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ίβαντσουκ έμεινε στη θέση του και πεσμένος πάνω στη σκακιέρα κλαίγοντας σπαρακτικά για αυτή του την ήττα, ενώ οι διοργανωτές προσπαθούσαν να τον συνεφέρουν.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

The haunting final moments of the Round 11 clash between Vassily Ivanchuk and Daniel Naroditsky in World Blitz 2024. Caïssa is a cruel goddess indeed… pic.twitter.com/dch96y76QY

— ChessBase India (@ChessbaseIndia) December 31, 2024