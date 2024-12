Τέλος στις φήμες από τη Μακάμπι: «Ο Ντε Τζούλιους είναι παίκτης μας και τον εκτιμούμε πολύ»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε επίσημα θέση για τον Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους και όσα ακούγονται γύρω από το μέλλον του στην ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ, μετά τις καλές του εμφανίσεις με τη φανέλα του Άρη, κέντρισε το ενδιαφέρον της Μακάμπι Τελ Αβίβ που ψαχνόταν για ενίσχυσή της στη θέση των γκαρντ και εν τέλει συμφώνησε μαζί του για δύο χρόνια.

Ωστόσο, υπήρχε έντονη φημολογία μέσω δημοσιευμάτων που ήθελαν την ομάδα ψάχνει τρόπο να λύσει τη συνεργασία μαζί του. Ο σύλλογος προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση μέσω του λογαριασμού της στο «Χ» ξεκαθαρίζοντας πόσο εκτιμάει τον παίκτη και πως δε μπορεί να ελέγχει όλα τα δημοσιεύματα.

«Αναφορικά με τις φήμες για τον Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους. Ο Ντέιβιντ είναι παίκτης της Μακάμπι τον οποίο και εκτιμούμε πολύ. Οι καλοί παίκτες προσελκύουν το ενδιαφέρον της αγοράς όλη την ώρα. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε τα όσα δημιουργούν οι ομάδες και οι ατζέντηδες για δικό τους ενδιαφέρον», ανέφερε η ανακοίνωση της ισραηλινής ομάδας.

Regarding the rumors about David Dejulius:

David is a player of maccabi Playtika Tel Aviv and we value him greatly.

Good players draw interest in the market all the time. We can’t control all publications by teams & agents trying to create situations for their own interests.

— Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱​ (@MaccabiTLVBC) December 30, 2024