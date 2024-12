Οι Βορειοκορεάτες υφίστανται τεράστιες απώλειες, οι Ρώσοι δεν τους προστατεύουν λέει ο Ζελένσκι

Πολλοί βορειοκορεάτες αιχμάλωτοι πολέμου άφησαν σήμερα την τελευταία τους πνοή στην Ουκρανία, καθώς υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο αποψινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Υποστήριξε, δε, πως η Μόσχα οδηγεί βορειοκορεάτες στρατιώτες στα πεδία των μαχών ως πρόβατα επί σφαγή, αφού οι ρωσικές δυνάμεις δεν τους παρέχουν παρά ελάχιστη υποστήριξη.

«Πολλοί βορειοκορεάτες στρατιώτες πέθαναν σήμερα. Οι στρατιώτες μας είχαν καταφέρει να τους αιχμαλωτίσουν. Αλλά ήταν πολύ βαριά τραυματισμένοι και δεν ήταν δυνατό να σωθούν», είπε ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει λόγος να σκοτώνονται Βορειοκορεάτες σε αυτόν πόλεμο» στην Ευρώπη.

«Υφίστανται μεγάλες απώλειες. Μεγάλες. Και βλέπουμε πως ο ρωσικός στρατός και οι βορειοκορεάτες αξιωματικοί δεν ενδιαφέρονται για την επιβίωσή τους», συνέχισε.

Today, I held a Staff meeting. There was a report from Commander Syrskyi on the situation at the front. The Donetsk directions remain the toughest, with updates from Zaporizhzhia, Kherson, and Kharkiv regions as well. There are details regarding the situation in the Kursk region:… pic.twitter.com/teZXivUaeZ

Νωρίτερα σήμερα (27/12), ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κέρμπι, δήλωνε πως «περισσότεροι από χίλιοι» βορειοκορεάτες στρατιώτες, που αναπτύχθηκαν στη Ρωσία για να πολεμήσουν κατά των ουκρανικών δυνάμεων, σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ την τελευταία εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωνε πως 500 μετρικοί τόνοι σιτάλευρου είναι ήδη καθ΄οδόν προς την Συρία, στο πλαίσιο της ουκρανικής ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας «Σιτηρά από την Ουκρανία», σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών.

«Το σιτάλευρο σχεδιάζεται να διανεμηθεί σε 33.250 οικογένειες ή 167.000 ανθρώπους τις ερχόμενες εβδομάδες», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X, προσθέτοντας: «Κάθε πακέτο ζυγίζει 15 κιλά και μπορεί να θρέψει μια πενταμελή οικογένεια για ένα μήνα».

As promised, we are supporting the Syrian people in their time of need.

500 tonnes of Ukrainian wheat flour are already on their way to Syria as part of our “Grain From Ukraine” humanitarian program in cooperation with the WFP.

The wheat flour is planned to be distributed to…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2024