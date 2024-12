Ολίβια Χάσεϊ: Η μούσα του Τζεφιρέλι πάλεψε σε μια ζωή με βιασμούς, χάπια, λάμψη μέχρι τον καρκίνο

Συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Βρετανίδας ηθοποιού Ολίβια Χάσεϊ, σε ηλικία 73 χρόνων, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Μια καλλιτέχνιδα απόλυτα συνδεδεμένη με το ρόλο της μητέρας του Χριστού στην ταινία του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», αλλά και τον ρόλο της Ιουλιέτας στην ταινία «Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα».

Γεννημένη στο Μπουένος Άιρες, η Ολίβια Χάσεϊ ήταν 15 χρόνων στην κινηματογραφική προσαρμογή της τραγωδίας του Ουίλιαμ Σέξπιρ, η οποία τιμήθηκε με Όσκαρ.

Η αγάπη της για την υποκριτική ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία. Άρχισε να πηγαίνει σε θεατρικό σχολείο στο Λονδίνο, όπου μεγάλωσε και στα 13 της ξεκίνησε να παίζει στο θέατρο με τη Vanessa Redgrave.

Έκεί μάλιστα λέγεται ότι την είδε ο Zeffirelli και η αθωότητα και η ομορφιά της τον αιχμαλώτισαν. Έτσι 3 χρόνια αργότερα όταν θέλησε να γυρίσει την ταινία του «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» είδε 800 ηθοποιούς για να καταλήξει ότι εκείνη ήταν η Ιουλιέτα του.

Οι πρωταγωνιστές Ολίβια Χάσεϊ και Λέοναρντ Γουάιτινγκ όταν γύρισαν τη συγκεκριμένης ταινία ήταν 15 και 16 ετών και συμμετείχαν σε γυμνές ερωτικές σκηνές. Οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν τον Ιανουάριο του 2023 να καταθέσουν μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Santa Monica, κατηγορώντας την παραγωγή για σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση, εξαπάτηση και συναισθηματική χειραγώγηση με πρόθεση.

Οι δύο ηθοποιοί, που εν μία νυκτί έγιναν διάσημοι μέσα από την ταινία, διεκδίκησαν 500 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για τον σωματικό και συναισθηματικό πόνο που βίωσαν και τις διαταραχές άγχους που αντιμετώπισαν καθώς και για διαφυγόντα κέρδη και για τις επαγγελματικές ευκαιρίες που έχασαν εξαιτίας αυτής της σκηνής.

Δικαστήριο του Los Angeles αποφάνθηκε την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 να απορρίψει την αγωγή των ηθοποιών, κρίνοντας ότι η απεικόνισή τους δεν μπορεί να θεωρηθεί παιδική πορνογραφία κι ότι κατέθεσαν την αγωγή τους πολύ αργά.

Ο ρόλος της Μαρίας της μητέρας του Ιησού άνηκε δικαιωματικά στα γαλάζια της, αθώα μάτια. «Η ερμηνεία του Robert στον σταυρό δεν μπορεί να διδαχθεί. Και το πάθος του Zeffirelli γι’ αυτό το project που ήταν τόσο δύσκολο να γυριστεί. Είμασταν 9 μήνες στην έρημο. Γίναμε τελικά μια μεγάλη οικογένεια», είχε πει για τα γυρίσματα σε συνέντευξή της η Olivia Hussey.

Ο ηθοποιός Κρίστοφερ Τζόουνς ήταν ο πρώτος της έρωτας. Ωστόσο, η ίδια έχει αποκαλύψει πως την κακοποιούσε και την είχε βιάσει. Η Ολίβια Χάσεϊ τη μέρα που βιάστηκε έμεινε έγκυος και αποφάσισε να κάνει έκτρωση.

Η ηθοποιός πάλεψε πολύ με την ανασφάλεια και την εξωτερική της εικόνα. Την περίοδο που είχε πάρει παραπανήσια κιλά, αναγκάστηκε να παίρνει χάπια αδυνατίσματος, που της προκαλούσαν ένταση και στρες.

Η επιτυχία της ταινίας την εισήγαγε στη φήμη και τη λάμψη, αλλά ταυτόχρονα την βύθισε σε θλίψη και αυτοαμφισβήτηση με δύο ταραχώδεις γάμους, αγοραφοβία, κρίσεις πανικού, διατροφικούς καταναγκασμούς, ποτό και χάπια.

Η ίδια έχει γράψει την αυτοβιογραφία της με τίτλο «The Girl on the Balcony: Olivia Hussey Finds Life After Romeo and Juliet». Η ίδια είναι υπέρμαχος της ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία και έχει μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες της με τη διπολική διαταραχή.

Η τελευταία φορά που περπάτησε στο κόκκινο χαλί ήταν το 2018 στο Λος Άντζελες.

Το 1971, η Hussey παντρεύτηκε τον Dean Paul Martin, γιο του Dean Martin. Απέκτησαν έναν γιο, τον συγγραφέα και ηθοποιό Alexander Gunther Martin (γεννημένος το 1973). Χώρισαν το 1978 αλλά παρέμειναν φίλοι.

Από το 1980 έως το 1989, η Hussey ήταν παντρεμένη με τον Ιάπωνα τραγουδιστή Akira Fuse. Απέκτησαν έναν γιο, τον Maximillian Hussey Fuse (γεννημένος το 1983).

Το 1991, παντρεύτηκε τον Αμερικανό μουσικό David Glen Eisley, γιο του ηθοποιού Anthony Eisley. Απέκτησαν μια κόρη, την ηθοποιό India Eisley (γεννημένη το 1993).

