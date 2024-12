Ο Αντνάν Κασάρ, παλιός πρωταθλητής ιππασίας, καταγγέλλει ότι παρέμεινε για 21 χρόνια σε φυλακή στη Συρία, όπου και βασανίστηκε επειδή νίκησε σε αγώνα τον γηραιότερο αδερφό του Μπασάρ αλ Άσαντ, του έκπτωτου προέδρου της χώρας.

Ο Κασάρ έδωσε συνέντευξη στο Sky News μετά την πτώση του καθεστώτος.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, ο Κασάρ κέρδισε πολλά χρυσά μετάλλια και ήταν ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ιππασίας της Συρίας στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Το peak της καριέρας του ήρθε το 1993 στο τρίτο Διεθνές Πρωτάθλημα Ιππασίας στη Λαττάκεια, όπου με την αψεγάδιαστη απόδοσή του εξασφάλισε τη νίκη για την ομάδα του.

Ο Κασάρ ήταν στενός φίλος με τον Μπασέλ αλ Άσαντ, αλλά η επιτυχία του προκάλεσε την οργή του μεγάλου αδερφού του έκπτωτου προέδρου της Συρίας, ο οποίος δεν τα κατάφερε το ίδιο καλά στον συγκεκριμένο αγώνα.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Adnan Kassar, a Syrian former equestrian champion, has told how he was jailed and tortured for over two decades after he beat Bashar al Assad’s older brother in a competition.

Full story: https://t.co/S5PSghpeAm pic.twitter.com/FQmPZiq7Hr

— Sky News (@SkyNews) December 26, 2024