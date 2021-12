Εμπορευματοκιβώτια φλέγονται στο λιμάνι της Λαττάκειας, στη δυτική Συρία, όπου καταγράφηκαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες «ισραηλινά πλήγματα», μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλέστηκε το πρακτορείο, η επίθεση έγινε «περί τις 03:21» σήμερα Τρίτη.

Νωρίτερα, η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν συστοιχίες της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσουν την «επίθεση του ισραηλινού εχθρού».

«Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν τις φλόγες και επιτόπου έφθασαν ασθενοφόρα», ανέφερε η κρατική τηλεόραση, μεταδίδοντας πλάνα από τη φωτιά.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές στην πρόσοψη νοσοκομείου, σε κατοικίες, σε καταστήματα. Είχε αποτέλεσμα να προκληθούν «

Δεν είναι σαφές εάν ή πόσα θύματα υπάρχουν μέχρι στιγμής.

