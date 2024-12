Το χριστουγεννιάτικο βίντεο της NASA και οι θεωρίες συνωμοσίας

Όμορφες και ζεστές ευχές για τις ημέρες των εορτών θέλησαν να στείλουν οι αστροναύτες της NASA που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Σύσσωμη η ομάδα στήθηκε μπροστά στην κάμερα φορώντας σκουφάκια του Άγιου Βασίλη και ποζάροντας δίπλα σε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Το βίντεο με τις ευχές ωστόσο, δεν φάνηκε να συγκινεί ιδιαίτερα τον κόσμο, αντ’ αυτού δημιούργησε προβληματισμούς και θεωρίες συνωμοσίας.

Ανάμεσα στους αστροναύτες της NASA που μας ευχήθηκαν βρίσκονταν οι Butch Wilmore και Suni Williams.

Οι δυο τους ξεκίνησαν τον Ιούνιο για μια αποστολή οκτώ ημερών στο Διάστημα. Έκτοτε όμως βρίσκονται αποκλεισμένοι λόγω βλάβης με την κάψουλα Boeing Starliner που επρόκειτο να τους γυρίσει πίσω.

Αυτή η πληροφορία ήταν ο λόγος που ο κόσμος άρχισε να αναρωτιέται διάφορα.

«Μήπως πήραν μαζί τους σκουφάκια του Αϊ-Βασίλη πριν εκτοξευτούν;», αναρωτήθηκε ένας στο Χ. «Ή μήπως τα έπλεξαν ενώ είναι εκεί;».

Άλλοι πάλι φάνηκε να πιστεύουν ότι η παρουσία χριστουγεννιάτικων στολιδιών ήταν σημάδι μιας μεγάλης συνωμοσίας και ότι οι αστροναύτες δεν είναι πραγματικά αποκλεισμένοι στο Διάστημα.

«Είναι όλα ένα μεγάλο σόου», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος υποστήριξε ότι οι αστροναύτες βρίσκονται στην πραγματικότητα σε ένα κινηματογραφικό στούντιο.

Ωστόσο, η εξήγηση είναι αρκετά απλή. Η NASA ανέφερε ότι τα καπέλα του Άγιου Βασίλη καθώς και άλλα διακοσμητικά, ειδικά δώρα για τα μέλη του πληρώματος του ISS και χριστουγεννιάτικα γεύματα ήταν μέρος ενός δέματος 3 τόνων της SpaceX στα τέλη Νοεμβρίου.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός αναπληρώνεται με προμήθειες αρκετές φορές κάθε χρόνο.

Η παράδοση τροφίμων περιλάμβανε ζαμπόν, γαλοπούλα, πατάτες, λαχανικά, ακόμη και πίτες και μπισκότα. Η NASA ωστόσο, πέρα από τα χρηστικά, έστειλε μερικά εορταστικά αντικείμενα για τους αστροναύτες, συμπεριλαμβανομένων των σκούφων και του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Δείτε το εορταστικό βίντεο:

pic.twitter.com/ogRxaggJum 🎄 Greetings from the @Space_Station! 🌍✨ Wishing you a very Merry Christmas filled with joy and wonder. May your holidays shine as brightly as the stars!

— NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) December 23, 2024