Στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, μια απρόσμενη επίσκεψη έκανε τα φετινά Χριστούγεννα μιας οικογένειας αξέχαστα. Μια κουκουβάγια, αντί να φτάσει με κάποιο «έλκηθρο», προτίμησε μια πιο… άμεση διαδρομή: Kατέβηκε από την καμινάδα ενός σπιτιού και βρέθηκε κατευθείαν στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η σκηνή, που θυμίζει χριστουγεννιάτικη ταινία, κατεγράφη σε βίντεο και έγινε αμέσως viral στα social media, χαρίζοντας απλόχερα χαμόγελα και μια δόση μαγείας στις γιορτές.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, Savannah Burgoyne, φρόντιζε το μωρό της όταν άκουσε έναν θόρυβο στο τζάκι. Ωστόσο, δεν έδωσε σημασία. Λίγη ώρα αργότερα, όταν πήγε στην κουζίνα βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με μια κουκουβάγια. «Μπήκα στην κουζίνα μας και μια τεράστια κουκουβάγια καθόταν στο καρεκλάκι του μωρού μας», είπε η ίδια στο NBC Washington.

Στη συνέχεια η κουκουβάγια πέταξε και κάθισε την κορυφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου, ρίχνοντας το αστέρι. «Είναι μια μαγική χριστουγεννιάτικη στιγμή, ένιωσε άνετα στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου», συμπλήρωσε η μητέρα.

Η εξάχρονη κόρη της ήταν ενθουσιασμένη από την παρουσία της κουκουβάγιας στο σπίτι και, όπως ακούγεται στο βίντεο, γελούσε διαρκώς.

Η οικογένεια άνοιξε όλα τα παράθυρα στο δωμάτιο, αλλά η κουκουβάγια δεν έφευγε. Αντίθετα, πετούσε συνεχώς από την κορυφή του δέντρου στην κουζίνα και ξανά πίσω. Έτσι, απευθύνθηκε στο Animal Welfare League of Arlington, έναν οργανισμό που βοηθάει τα ζώα.

Με τη βοήθεια των ιθυνόντων η κουκουβάγια απομακρύνθηκε από το σπίτι και αφέθηκε πίσω στη φύση.

An owl came down a family’s chimney in Virginia and found the perfect spot on top of their Christmas tree.

Animal control came and released the wild barred owl outside.

💕 pic.twitter.com/YZ3ncp2WFw

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) December 21, 2024