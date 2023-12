Flaco, η διάσημη κουκουκουβάγια της Νέας Υόρκης έχει γίνει «ματάκιας»

Ένα πρωί, σχετικά πρόσφατα, ο Ρέιλι Ρίτσαρντσον ξύπνησε και τον παρακολούθησαν. Πήδηξε από το κρεβάτι, πήγε στο παράθυρο του διαμερίσματός της στο Μανχάταν και έπεσε στο πάτωμα, όταν είδε την κουκουβάγια.

«Τρόμαξα τόσο πολύ, δεν ήξερα τι συμβαίνει» θυμάται βλέποντας την κουκουβάγια, ύψους 60 cm, να τον κοιτάζει επίμονα. «Είναι η Νέα Υόρκη. Είναι το τελευταίο πράγμα που περιμένεις να δεις».

Ο Ρίτσαρντσον, 31 ετών, δεν το γνώριζε, αλλά ο φτερωτός επισκέπτης του ήταν ο Flaco, ένας πορτοκαλομάτης ευρασιατικός αετός-κουκουβάγια (orange-eyed Eurasian eagle-owl), ο οποίος έγινε διασημότητα στη Νέα Υόρκη όταν δραπέτευσε από ζωολογικό κήπο το Φεβρουάριο και μετέτρεψε το καταπράσινο Σέντραλ Παρκ σε σπίτι του. Έχει γίνει θέαμα σε πλήθη περαστικών με κιάλια που περνούν ώρα χαζεύοντάς τον.

Με τον καιρό, όμως, η συμπεριφορά του Flaco έχει αλλάξει. Έχει γίνει ένας αληθινός αδιάκριτος Νεοϋορκέζος, ένας «κουτσομπόλης» και περίεργος τύπος που θέλει να ξέρει τι συμβαίνει στην πόλη, ανά πάσα στιγμή, ακόμα και μέσα στα σπίτια των ανθρώπων.

Ο Flaco εάν διάβαζε θα ενημερωνόταν από το Gawker (το κουτσομπολίστικο αμερικανικό σάιτ, που έκλεισε φέτος για δεύτερη φορά στην ιστορία του), πετώντας έξω από το Σέντραλ Παρκ και γύρω από το Μανχάταν, μερικές φορές στέκεται έξω από τα παράθυρα με το ράμφος του στο γυαλί και τα μεγάλα στρογγυλά μάτια του κοιτάζουν προς τα μέσα.

«Μου έριξε μια ματιά», λέει ο Matt Sweeney, ένας ψηφιακός έμπορος, ο οποίος βρισκόταν στο γραφείο του στο σπίτι, στο Upper West Side του Μανχάταν πρόσφατα, όταν ο Flaco στάθηκε στο παράθυρο του τρίτου ορόφου.

Όπως δύο ξένοι που πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο σε μια συνάντηση στο μετρό, ο άνθρωπος και το πουλί κοιτάζουν ο ένας τα μάτια του άλλου για λίγα δευτερόλεπτα.

«Ήταν πραγματικά μαγευτικό» λέει ο Sweeney, 24 ετών. Στη συνέχεια, ο Flaco πέταξε μακριά.

Ο Flaco ίσως να έχει αρχίσει να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των γύρω του επειδή βλέπει τους ανθρώπους ως πιθανούς συντρόφους, λέει η Κάρλα Μπλουμ, εκτελεστική διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Κουκουβάγιας. Άλλη μία πιθανότητα; Να είναι απλά περίεργος.

«Είναι δύσκολο να ξέρεις τι σκέφτεται», λέει.

Ο Flaco δεν φοβάται τους ανθρώπους, λέει η Μπλουμ, αφού έχει ανατραφεί από αυτούς. Γεννήθηκε το 2010 σε ένα καταφύγιο πουλιών της Βόρειας Καρολίνας, χιλιάδες μίλια μακριά από τις δασώδεις περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας όπου άλλες κουκουβάγιες του ευρασιατικού αετού ζουν στην άγρια φύση. Έκανε το ντεμπούτο του στον ζωολογικό κήπο του Σέντραλ Παρκ το πρώτο έτος της ζωής του.

Ο Flaco έφυγε στις 2 Φεβρουαρίου και η περίπτωσή του έχει γίνει αστικός μύθος. Ο ζωολογικός κήπος είπε ότι πρόσεξε να λείπει στις 8:30 μ.μ. ενώ βρήκε το ανοξείδωτο σύρμα του κλουβιού του κομμένο. Η αστυνομία ανέφερε πως δεν έχουν υπάρξει συλλήψεις και ο ζωολογικός κήπος δεν αποκρίθηκε σε αιτήματα για σχόλια, γράφει η Wall Street Journal.

Ο Flaco, ο οποίος έχει άνοιγμα φτερών 1,82 μέτρων όταν πετάει, πέρασε την πρώτη νύχτα της ελευθερίας του στην Πέμπτη Λεωφόρο, στεκόμενος έξω από μια Citibank. Συνεργεία ειδήσεων και πεζοί μαζεύτηκαν να μεταδώσουν την είδηση είτε μέσα από τα παραδοσιακά μίντια είτε στα σόσιαλ.

«Λοιπόν, αυτό ήταν μια προειδοποίηση», είπε η αστυνομία στο X, στο πρώην Twitter. «Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε τον σοφό αυτόν τύπο, αλλά είχε κουραστεί με το αυξανόμενο ακροατήριό του και πέταξε μακριά».

Ο Flaco τελικά εγκαταστάθηκε στο Σέντραλ Παρκ, όπου οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου πέρασαν περισσότερες από δύο εβδομάδες προσπαθώντας να τον δελεάσουν με ήχους κουκουβάγιας και φαγητό. Κάποιοι πίστευαν ότι ο Flaco δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του μετά από μια ζωή που τρεφόταν από ανθρώπους, αλλά σύντομα, τον είδαν να κυνηγά και να καταπίνει αρουραίους. Ο ζωολογικός κήπος εγκατέλειψε την προσπάθεια να τον μαζέψει.

Έμεινε στο Σέντραλ Παρκ για σχεδόν εννέα μήνες και οι λάτρεις των πουλιών κρατούσαν ενήμερο το κοινό για τις κινήσεις του Flaco μέσω του Manhattan Bird Alert, του λογαριασμού στο X που διαχειρίζεται ο David Barrett, ο οποίος δημοσιεύει το καλύτερο είδος tweets: Τα ίχνη των πουλιών στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Οι κουκουβάγιες έχουν κάνει το Σέντραλ Παρκ πολλές φορές το σπίτι τους, στο παρελθόν, αλλά στη συνέχεια πέθαναν ή εξαφανίστηκαν. Καμία, όμως, δεν ήταν δραπέτης ζωολογικού κήπου όπως ο Flaco, ο οποίος έχει δημιουργήσει πρωτοσέλιδα παγκοσμίως. «Έχει γίνει σύμβολο ελευθερίας», λέει ο Barrett, «για την αντιμετώπιση δυσκολιών».

Flaco the Eurasian Eagle-Owl has begun a new chapter of his life after having left Central Park, looking out early this evening at new surroundings in Kenkeleba House Garden on East 2nd Street in the East Village. 🦉 ♥️ pic.twitter.com/bCUq9i6bGb

— Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) November 6, 2023