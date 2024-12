Star Wars, Kέιτι Πέρι, Apple TV και Κλούνεϊ: Οι losers της χρονιάς για το The Hollywood Reporter

Κανείς δεν μπορεί να ζήσει την ζωή του χωρίς αποτυχία θα σου πουν οι life coaches, δεδομένου ότι είναι μια «τυπική εμπειρία ζωής που όλοι πρέπει να έχουν». Μετά θα σου πουλήσουν ακόμη ένα βιβλίο ή μια υπηρεσία τους για να αφοσιωθεί στη βιομηχανία της ευτυχίας και θα νιώθεις πιο ελαφρύς μέσα σου και στην τσέπη σου.

Αυτά τα viral κλισέ δεν έχουν εφαρμογή στο Χόλιγουντ, ούτε τα στούντιο θα απαλύνουν τα εισπρακτικά τραύματα τους διαβάζοντας το απόφθεγμα του Νέλσον Μαντέλα «Μη με κρίνεις από τις επιτυχίες μου, κρίνε με από το πόσες φόρες έπεσα αλλά ξανασηκώθηκα όρθιος». Γιατί, πολύ απλά, δωρικά και απόλυτα αν πέσεις στα ratings και τη δημοφιλία στο χρηματιστήριο της showbiz πολύ δύσκολα θα αντέξεις το φρικτό «To μυστικό της ζωής είναι να πέσεις 7 φορές και να σηκωθείς 8» που έχει πει ο Πάουλο Κοέλιο.

Kλείνοντας τη χρονιά το The Hollywood Reporter και η δημοσιογραφική του ομάδα ξεχώρισαν όλους όσοι έπαιξαν και έχασαν στη ρουλέτα των εντυπώσεων και της δημοφιλίας του 2024.

Η λίστα έχει εκπλήξεις.

«Είναι ίσως σκόπιμο, με την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, η ετήσια ανασκόπηση μας να μοιάζει λίγο με την Εκδίκηση όσων είχαν ακυρωθεί στο παρελθόν, όμως ο κόσμος μίλησε και εμείς είμαστε εδώ» γράφει η ιστοσελίδα.

«Σε τόσο διχαστικούς καιρούς, να θυμάστε πάντα ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα πράγμα για το οποίο όλοι μπορούμε να αισθανόμαστε πολύ καλά. Όλοι σταμάτησαν να μιλούν για τα NFT» σημειώνει με χιούμορ.

Αυτοί είναι οι losers του 2024, κρατήστε σημειώσεις.

Μεγάλοι Χαμένοι, μέρος 1: Κέβιν Κόστνερ, Φράνσις Φορντ Κόπολα

Ο κόσμος εκτιμά πραγματικά έναν σκηνοθέτη που επιμένει σε ένα έργο πρόκληση και παίρνει ένα προσωπικό στοίχημα για να προσφέρει ένα τολμηρό όραμα στους κινηματογράφους – εκτός, φυσικά, όταν αυτό το έργο είναι χυδαίο.

Ο Κόπολα πούλησε την εταιρεία κρασιών του και πόνταρε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια για να κάνει μια συγκλονιστική ταινία με τρομερό τίτλο (Megalopolis), η οποία απέφερε μόλις 12 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αλλά τουλάχιστον ο Κόπολα προσπάθησε να γυρίσει μόνο μία ταινία, ενώ ο Κόστνερ εγκατέλειψε την δουλειά του ως προωταγωνιστής στο πιο επιτυχημένο σε τηλεθέαση τηλεοπτικό δράμα σήμερα, το Yellowstone – για να προσπαθήσει να κάνει τέσσερις ταινίες (Ορίζοντας: Ένα Αμερικανικό Σάγκα), δύο από τις οποίες μπορεί να μην γίνουν ποτέ μετά τις εισπράξεις των πρώτων που είναι μόλις 31 εκατ. δολ.

Έπαινος: Φεστιβάλ Καννών. Το Γαλλικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου μοιάζει όλο και περισσότερο ως ο καλύτερος τρόπος για τους σκηνοθέτες να αποθεώνονται με 10λεπτα χειροκροτήματα σε όρθια θέση μόνο και μόνο για να δουν την ταινία τους να κανιβαλίζεται χωρίς έλεος στο διαδίκτυο.

Έυφημος Μνεία: Κλιντ Ίστγουντ. Αυτός ο θρύλος είναι 94 ετών και έκανε πιθανώς την τελευταία του ταινία, τον Ένορκο #2 — για την οποία κριτικοί και κοινό συμφωνούν ότι είναι πραγματικά καλή. Η ταινία κατατάσσεται στις ταινίες του με την υψηλότερη βαθμολογία στο Rotten Tomatoes εδώ και τρεις δεκαετίες αλλά το στούντιο, η Warner Bros δεν την προώθησε, δεν τη φρόντισε στη διανομή και την έθαψε.

Μεγάλοι Χαμένοι, μέρος 2: Όλοι οι διάσημοι που υποστήριξαν ανοιχτά την Κάμαλα Χάρις

Δεν φταίνε οι διασημότητες που έχασε η Χάρις (αν και μερικοί πιστεύουν ότι οι μαζικές υποστηρίξεις στο πρόσωπο της από εύπορους σταρ ήταν μια αποτυχία χωρίς προηγούμενο). Αλλά το να ξοδεύεις τη δύναμη της βάσης των θαυμαστών σου για να υποστηρίξει μια υποψηφιότητα που στη συνέχεια αποδεικνύεται αδύναμη είναι πάντα λίγο ενοχλητικό και η λίστα των διασημοτήτων που υποστήριξαν τη Χάρις είναι μεγάλη, ιδιαίτερα στη μουσική βιομηχανία — όπως η Μπιγιόνσε (περισσότερα γι’ αυτήν παρακάτω), Tέιλορ Σουίφτ, Έμινεμ, Λίζο, Charli XCX κα.

Ο πιο άκυρος από όλους ίσως είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ, του οποίου το περιβόητο άρθρο στους New York Times για τον Μπάιντεν απλώς επεσήμανε αυτό που ήταν οδυνηρά προφανές σε όλους.

Επιλαχόντες: Οι οικοδεσπότες των Late Night Shows. Οι Τζίμι Κίμελ, Τζον Όλιβερ και Στέφεν Κόλμπερτ. Δεν είμαστε σίγουροι πότε ακριβώς οι οικοδεσπότες των βραδινών σόου έγιναν οι αυτόκλητοι ηθικοί φύλακες της δημοκρατίας μας, αλλά υπήρχε πλεόνασμα αυτοδικίας στα προεκλογικά επεισόδια αυτής της τριάδας.

Μεγάλος Χαμένος, μέρος 3: Όλοι όσοι είχαν να κάνουν με το sequel του Joker: Folie à Deux

Παραδόξως, ο Πιγκουίνος και ο Τζόκερ αποπειράθηκαν να κάνουν το ίδιο πράγμα – να γίνουν ο Μπάτμαν χωρίς τον Μπάτμαν εστιάζοντας σε έναν εμβληματικό κακό. Αν και το τηλεοπτικό The Penguin του HBO εκτοξεύτηκε στα ύψη της τηλεθέασης, το Folie à Deux ήταν μια τόσο κραυγαλέα αποτυχία ώστε ένας κριτικός κατηγόρησε τον συγγραφέα-σκηνοθέτη Τοντ Φίλιπς ότι έκανε την ταινία «κακή επίτηδες».

Ο προϋπολογισμός ήταν 200 εκατομμύρια δολάρια για μια ταινία που βασικά διαδραματίστηκε σε δύο σκηνικά (και τελικά είχε εισπράξεις 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κάτι που εξασφαλίζει το εισπρακτικό της ναυάγιο) και ακόμη και η παγκόσμια σούπερ σταρ Lady Gaga δεν μπορούσε να σώσει τα πράγματα. Ο σπουδαίος Χοακίν Φοίνιξ δεν βοήθησε με το να εγκαταλείψει τα γυρίσματα της άτιτλης ακόμη gay ρομαντικής ταινίας του Tόντ Χέινς. Όλα λάθος.

Επιλαχόντες: Madame Web, Kraven Ο Κυνηγός και το Spider-Man Universe της Sony. Αν και ο Kraven είναι ακόμη στις αίθουσες οι αρχικές εισπράξεις δείχνουν ότι θα είναι ακόμη μια εισπρακτική αποτυχία.

Εύφημος Μνεία: Borderlands. Η κωμωδία δράσης επιστημονικής φαντασίας του Έλι Ροθ κόστισε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια και τελικά απέφερε 33 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Το πιο λυπηρό; Όλοι ήξεραν τι είχε συμβεί με τη Madame Web στο παρελθόν.

Μεγάλος Χαμένος, μέρος 4: Kέιτι Πέρι

Ως άλλος Κέβιν Κόστνερ της μουσικής βιομηχανίας, η Κέιτι Πέρι παράτησε τη δουλειά της ως κριτής στο American Idol για να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που ήθελε να σηματοδοτήσει την επιστροφή της.

Το άλμπουμ είχε τίτλο 143 — το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν η θέση του στο Billboard chart. Το βασικό σινγκλ Woman’s World ήταν ένας εξαιρετικά ριψοκίνδυνος φεμινιστικός ύμνος από κάθε άποψη, ειδικά με την επιλογή του Dr. Luke ως παραγωγού (σσ. ο παραγωγός έχει κατηγορηθεί από πολλές συνεργάτιδες της Κέιτι Πέρι ως κακοποιητικός και μισογύνης).

Μεγάλος Χαμένος, μέρος 5: Apple TV+/Apple Studios

Δεν μπορείτε να αγοράσετε πίτσα αυτές τις μέρες χωρίς να σας προσφερθούν τρεις μήνες δωρεάν Apple TV+. Το πανταχού παρόν δώρο για συνδρομή θυμίζει αυτά τα άχρηστα κουπόνια που δεν μπορείς να αποφύγεις που έδιναν έκπτωση 20% στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ενώ δεν τα ήθελες ποτέ.

Η Apple ξόδεψε περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2019 για να δημιουργήσει την αρχική της βιβλιοθήκη περιεχομένου, ωστόσο κατά μέσο όρο αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1 τοις εκατό της συνολικής streaming θέασης στις ΗΠΑ. Στις κινηματογραφικές της απόπειρες τα Argyle και Fly Me to the Moon ήταν γεμάτα από κακές ερμηνείες και το «αστεράτο» Wolfs με τους Μπραντ Πιτ και Τζορτζ Κλούνεϊ αποσύρθηκε από τους κινηματογράφους πολύ γρήγορα.

Στις τηλεοπτικές της απόπειρες άκουσε κανείς τα σόου The Big Door Prize; Kindred Spirits; Schmigadoon; Time Bandits; Make or Breaς; Constellation; Όλα ακυρώθηκαν και δεν το κατάλαβε κανείς.

Μεγάλος Χαμένος, μέρος 6: Star Wars

Άλλη μια ταινία από το κινηματογραφικό franchise του Star Wars μεταφέρθηκε χρονικά, άλλη μια τριλογία του Star Wars ανακοινώθηκε -νομίζει κανείς ότι αυτές οι ανακοινώσεις είναι πραγματικές και όχι σχέδιο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος;-, άλλη μια σειρά Star Wars απέτυχε βλ. The Acolyte που κόστισε 180 εκατομμύρια δολάρια και προκάλεσε τεράστια διαμάχη και διχασμό online.

Το νέο παιδικό σόου του franchise, Skeleton Crew, έχει πάρει καλές κριτικές, κάτι είναι και αυτό…