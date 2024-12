Συρία, το «κυνήγι» της παλιάς ελίτ του καθεστώτος Άσαντ

Ο τάφος του Χαφέζ αλ Άσαντ -ιδρυτή του καθεστώτος που καταδυνάστευσε πάνω από μισό αιώνα τη Συρία- παραδόθηκε στην πυρά.

Ο γιός του, διάδοχός του και πλέον έκπτωτος πρόεδρος, Μπασάρ Αλ Άσαντ -κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου- έχει διαφύγει στη Μόσχα, όπου διατηρούσε ήδη μεγάλη περιουσία και πλέον έχει άσυλο από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν.

Όμως στη μετά Άσαντ εποχή υπάρχουν πολλοί ανοιχτοί «λογαριασμοί».

«Δεν θα διστάσουμε να καταστήσουμε υπόλογους τους εγκληματίες, τους δολοφόνους, τους αξιωματικούς της ασφάλειας και του στρατού που εμπλέκονται στα βασανιστήρια του συριακού λαού», έγραψε στο Telegram ο Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι.

Ο νέος de facto ισχυρός άνδρας της Δαμασκού και ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχίρ αλ Σαμ (HTS), πρώην «θυγατρικής» της αλ Κάιντα.

Έχει επίσης καταγγελθεί για φρικαλεότητες στη Συρία, αλλά η Δύση τώρα εξετάζει ακόμη και να τη βγάλει από τη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, μεταξύ πολλών άλλων…

Τώρα, η HTS ετοιμάζει λίστα με τα ονόματα όλων όσοι δολοφόνησαν και βασάνισαν Σύρους επί του προηγούμενου καθεστώτος, προσφέροντας αμοιβές για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν ήδη διάφορα βίντεο και αναφορές για πράξεις αντεκδίκησης κατά πρώην αξιωματούχων, από τη Δαμασκό μέχρι τη Λατάκια.

Τα ίχνη πολλών μελών της έχουν εξαφανιστεί.

Για άλλους υπάρχουν συγκεχυμένες πληροφορίες.

Όπως για τον ο Ιχάμπ Μαχλούφ -Σύρο επιχειρηματία και ξάδελφο του Μπασάρ αλ Άσαντ- ο οποίος φέρεται ότι σκοτώθηκε από πυρά ενώ προσπαθούσε να φύγει μαζί με άλλους από τη Δαμασκό, καθώς το καθεστώς κατέρρεε.

Από τα πυρά που γάζωσαν την ακριβή BMW του λέγεται ότι τραυματίστηκε ο δίδυμος αδελφός του Ιγιάντ Μαχλούφ, πρώην στέλεχος των διαβόητων υπηρεσιών πληροφοριών της Συρίας.

Άνευ ωστόσο επιβεβαίωσης -άραγε από ποιον;- και αποδεικτικών στοιχείων, οι σχετικές αναφορές παραμένουν προσώρας φήμες…

killing of Rami Makhlouf’s brothers,Iyad and Ihab Makhlouf, the cousins ​​of the criminal Bashar al-Assad,along with a convoy of their escorts at the crossing point while trying to move from Syria to Lebanon.the convoy was asked to stop,but they refused which led to their killing pic.twitter.com/3j542xM9QO

Μαζί με τη δυναστεία Άσαντ, τα μέλη της οικογένειας Μαχλούφ θεωρούνται από τα πιο μισητά του πρώην καθεστώτος.

Ο Ιχάμπ, ο Ιγιάντ και τα αδέλφια τους Χαφέζ και Ράμι κατείχαν υψηλές θέσεις, ήταν στελέχη του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών και συμμετείχαν -ως άτομα του στενού περιβάλλοντος του Μπασάρ αλ Άσαντ- στη λεηλάτηση της Συρίας.

Ειδικά ο Ράμι είχε γίνει δισεκατομμυριούχος, ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας στη χώρα, ελέγχοντας κατά εκτιμήσεις έως και το ήμισυ της εθνικής οικονομίας, μέχρι που το 2020 έπεσε στη δυσμένεια του Μπασάρ αλ Άσαντ -ή κατά ορισμένους αναλυτές της πρώην «πρώτης κυρίας» Άσμα.

Σύντομα οι δίδυμοι αδελφοί του έγιναν οι νέοι «εκλεκτοί» ολιγάρχες του καθεστώτος, λειτουργώντας -σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times- ως συνέχεια μιας «γέφυρας» μεταφοράς τεράστιων χρηματικών ποσών στη Μόσχα.

Όμως ακόμη πιο μισητός είναι ο σήμερα άφαντος Μάχερ αλ Άσαντ, ο μικρότερος αδελφός του ανατραπέντος προέδρου της Συρίας.

Γνωστός και ως «Ο Εκτελεστής», διοικούσε τις ελίτ δυνάμεις του συριακού στρατού και κατηγορείται για την εξόντωση χιλιάδων σε επιθέσεις με χημικά όπλα.

Έχει επίσης κατονομαστεί σε εκθέσεις του ΟΗΕ για την ενορχήστρωση της δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού του Λιβάνου, Ραφίκ Χαρίρι, το 2005.

Γνωστός ως ο πιο ακραίος στην οικογένεια Άσαντ, ο Μάχερ ήλεγχε επίσης το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, κυρίως του Captagon, γνωστού και ως «το χάπι των τζιχαντιστών», κατακλύζοντας τα κράτη του Κόλπου και απέφερε δισεκατομμύρια δολάρια στα ταμεία του συριακού καθεστώτος.

Αν και σε βάρος του Μάχερ έχουν επίσης επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ -με τη Γαλλία να έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου- ο ίδιος θεωρείται βέβαιο ότι έχει επίσης μεταφέρει προ πολλού δισεκατομμύρια στο εξωτερικό.

Μέχρι τώρα είναι άγνωστο πού βρίσκεται.

I want to know where Maher al-Assad, Bashar’s brother, is.

Maher is a psychopath — he makes his brother look like a lamb — because he actually tortures and murders people himself.

That’s in addition to carrying out large scale attacks against innocent people.

Maher is so… pic.twitter.com/8Z0jgsLOZr

— Yashar Ali (@yashar) December 8, 2024