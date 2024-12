To CNN προχώρησε σε δημοσίευση άρθρου, παραδεχόμενο το λάθος του αναφορικά με κρατούμενο που είχε εντοπίσει και απελευθερώσει στη Συρία.

Μετά από σχόλια αρκετών χρηστών στην πλατφόρμα Χ, που έδιναν πληροφορίες για το εν λόγω άτομο, το CNN ανέφερε ότι άνδρας που βιντεοσκοπήθηκε να απελευθερώνεται από αντάρτες από φυλακή της Δαμασκού ήταν πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών του συριακού καθεστώτος που ανατράπηκε, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, και όχι ένας απλός πολίτης που είχε φυλακιστεί, όπως είχε ισχυριστεί ο ίδιος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το CNN, εντόπισαν αρχικά τον άνδρα ενώ αναζητούσαν στοιχεία για τον αγνοούμενο Αμερικανό δημοσιογράφο Όστιν Τάις. Σε ένα βιντεοσκοπημένο ρεπορτάζ, η επικεφαλής διεθνής ανταποκρίτρια Κλαρίσα Γουόρντ και η ομάδα της, συνοδευόμενη από έναν φρουρό των ανταρτών, βρέθηκαν σε ένα κελί σε μια φυλακή της Δαμασκού που ήταν κλειδωμένο με λουκέτο από έξω. Ο φρουρός ανατίναξε την κλειδαριά με ένα όπλο και ο άνδρας βρέθηκε μόνος μέσα στο κελί, κάτω από μια κουβέρτα.

We can confirm the real identity of the man from our story last Wednesday as Salama Mohammed Salama https://t.co/wb77EEMbnT

Όταν βγήκε στο ύπαιθρο, ο άνδρας εμφανίστηκε σαστισμένος και όταν ερωτήθηκε από το άτομο που τον απελευθέρωσε, ο άνδρας αναγνώρισε τον εαυτό του ως Adel Ghurbal από την πόλη Homs της κεντρικής Συρίας.

Ισχυρίστηκε ότι κρατήθηκε σε ένα κελί για τρεις μήνες, προσθέτοντας ότι ήταν η τρίτη φυλακή στην οποία κρατούνταν. Ο άνδρας είπε επίσης ότι δεν γνώριζε ότι το καθεστώς Άσαντ είχε πέσει. Κρατούνταν σε μια φυλακή που διοικούνταν από τις υπηρεσίες πληροφοριών της συριακής πολεμικής αεροπορίας μέχρι την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ.

Μια εικόνα που αποκτήθηκε από το CNN τη Δευτέρα υποδεικνύει τώρα την πραγματική ταυτότητα του άνδρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες λέγεται ότι είναι ένας υπολοχαγός στη Διεύθυνση Πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας του καθεστώτος Άσαντ, ο Salama Mohammad Salama.

Ένας κάτοικος της γειτονιάς Bayada στη Χομς έδωσε στο CNN μια φωτογραφία του ίδιου άνδρα που λέγεται ότι είναι εν ώρα καθήκοντος, σε κάτι που φαίνεται να είναι κυβερνητικό γραφείο. Το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου παρείχε μια ταύτιση πάνω από 99% με τον άνδρα που συνάντησε το CNN στο κελί της φυλακής της Δαμασκού. Η φωτογραφία τον δείχνει να κάθεται σε ένα γραφείο, προφανώς με στρατιωτική ενδυμασία. Το CNN δεν δημοσίευσε τη φωτογραφία για να προστατεύσει την ανωνυμία της πηγής.

«Syria is free.»

Extraordinary moment as @clarissaward and her team witness a Syrian prisoner freed from a secret prison in Damascus.

Left alone for days without food, water or light, the man was unaware Bashar al-Assad’s regime had fallen. pic.twitter.com/ZAnGiBlLON

— CNN International PR (@cnnipr) December 11, 2024