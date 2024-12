TikTok: Η Αλβανία απαγορεύει τη χρήση του για τουλάχιστον έναν χρόνο

Η Αλβανία ανακοίνωσε σήμερα την απαγόρευση ενός χρόνου του TikTok, της δημοφιλούς εφαρμογής με σύντομα βίντεο, έπειτα από τη δολοφονία ενός εφήβου τον περασμένο μήνα που ήγειρε φόβους για την επιρροή που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά.

Η απαγόρευση, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο να γίνουν ασφαλέστερα τα σχολεία, θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόμενου χρόνου, δήλωσε ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα έπειτα από συνάντηση που είχε με ομάδες γονέων και με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη τη χώρα.

«Για ένα χρόνο θα το κλείσουμε εντελώς για όλους τους χρήστες. Δεν θα υπάρχει TikTok στην Αλβανία», είπε ο Ράμα.

Το TikTok δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα σχολιασμού πέραν του τυπικού ωραρίου εργασίας.

Albanian Prime Minister Edi Rama announced Saturday that the government will shut down social network TikTok for at least a year starting at the beginning of 2025.https://t.co/qmS9uULp1J pic.twitter.com/fNCe6AnfFl

— AFP News Agency (@AFP) December 21, 2024